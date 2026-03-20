Ungur glímukappi tekinn af lífi

Í þessum hópi var glímukappinn Saleh Mohammadi en hann var aðeins nítján ára gamall. Hann er sagður hafa verið hengdur í opinberri aftöku ásamt öðrum ungum mönnum, Mehdi Ghasemi og Saeed Davoudi, í boginni Qom.
Mohammadi var dæmdur til dauða í febrúar, innan við þremur vikum eftir að hann var handtekinn. Hann var sakfelldur fyrir dráp á lögreglumanni í umfangsmiklum mótmælum sem fram fóru í landinu í janúarmánuði.
Hann er sagður hafa játað sök í yfirheyrslum en hann dró síðar játninguna til baka. Greindi hann frá því að hann hefði sætt pyntingum í haldi lögreglu og játningin verið þvinguð fram.
Mannréttindasamtök í Íran gagnrýndu aftökurnar harðlega í gær og sögðu að mennirnir hefðu ekki fengið sanngjörn réttarhöld. Þá væru merki um að játningarnar hefðu verið þvingaðar fram með pyntingum eins og Mohammadi hélt sjálfur fram.