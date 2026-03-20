fbpx
Föstudagur 20.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan

Ungur glímukappi tekinn af lífi

Pressan
Föstudaginn 20. mars 2026 10:30

Saleh var í hópi efnilegusutu glímukappa Írans.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Yfirvöld í Íran eru sögð hafa tekið þrjá einstaklinga af lífi í gær eftir að þeir voru sakaðir um dráp á tveimur lögregluþjónum í mótmælum í landinu fyrir skemmstu.

Í þessum hópi var glímukappinn Saleh Mohammadi en hann var aðeins nítján ára gamall. Hann er sagður hafa verið hengdur í opinberri aftöku ásamt öðrum ungum mönnum, Mehdi Ghasemi og Saeed Davoudi, í boginni Qom.

Mohammadi var dæmdur til dauða í febrúar, innan við þremur vikum eftir að hann var handtekinn. Hann var sakfelldur fyrir dráp á lögreglumanni í umfangsmiklum mótmælum sem fram fóru í landinu í janúarmánuði.

Hann er sagður hafa játað sök í yfirheyrslum en hann dró síðar játninguna til baka. Greindi hann frá því að hann hefði sætt pyntingum í haldi lögreglu og játningin verið þvinguð fram.

Mannréttindasamtök í Íran gagnrýndu aftökurnar harðlega í gær og sögðu að mennirnir hefðu ekki fengið sanngjörn réttarhöld. Þá væru merki um að játningarnar hefðu verið þvingaðar fram með pyntingum eins og Mohammadi hélt sjálfur fram.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

