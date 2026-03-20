Ungi maðurinn sem hvarf í Barcelona fannst látinn

DV greindi frá málinu í gær en hinn látni hét James „Jimmy“ Gracey og var nemandi við University of Alabama. Hann var í heimsókn hjá vinum í borginni í tengslum við vorfrí (e. spring break) þegar hann hvarf aðfaranótt þriðjudags eftir að hafa heimsótt skemmtistað með vinum sínum. Vinirnir héldu heim á undan honum en Jimmy varð eftir.
Á eftirlitsmyndavélum sást þegar hann yfirgaf umræddan næturklúbb ásamt óþekktum aðila. Lögregla hefur gefið til kynna að hugsanlega hafi eitthvað saknæmt átt sér stað.
Samkvæmt upplýsingum lögreglu fannst lík hans nálægt þeim stað þar sem hann sást síðast. Rannsókn á dánarorsök stendur yfir og er vonast til þess að krufning varpi ljósi á hvað gerðist.
Í yfirlýsingu sem fjölskylda hans sendi frá sér í gærkvöldi kemur fram að hún sé harmi slegin vegna málsins. Þar segir að jimmy hafi verið afar elskaður sonur, bróðir og vinur.
Frænka hans lýsti honum í viðtali sem duglegum og metnaðarfullum námsmanni, sem hafi meðal annars verið í heiðursnámi við háskólann og gegnt trúnaðarhlutverki innan stúdentafélags síns. Hún sagði hann einnig hafa verið fyrirmynd yngri ættingja.
Samkvæmt fjölskyldunni hafði Gracey ferðast frá Alabama til Evrópu nokkrum dögum áður, eytt helgi í Amsterdam og komið til Barcelona á mánudag. Faðir hans hefur dvalið í borginni undanfarna daga og unnið með lögreglu við rannsókn málsins.