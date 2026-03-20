Föstudagur 20.mars 2026

Þurfti að læra að ganga aftur eftir slys – Hitti loks viðbragðsaðilana sem björguðu henni

Föstudaginn 20. mars 2026 07:00

Matthews var steinhissa hvað margir komu að björgun hennar

Kona sem þurfti að læra að ganga upp á nýtt eftir að hafa fallið 39,6 metra á náttúrustað hitti loksins viðbragðsaðilana sem björguðu henni. Segist hún vera þeim að eilífu þakkláta fyrir að bjarga lífi hennar.

Leah Matthews, 32 ára, sem búsett er í Wales, braut rifbein, mjaðmagrind, mjöðm og fót í fallinu í október síðastliðnum þegar hún heimsótti Henrhyd-fossana í Neath með manni sínum.

Matthews er enn í löngu bataferli en sex mánuðum eftir slysið vildi hún hitta slökkvilið Mið- og Vestur-Wales, fjallabjörgunarsveit Western Beacons og sjúkraflutningaþjónustu Wales til að þakka þeim.

„Ef það væri ekki fyrir ykkur, væri ég ekki hér í daghu, grekki ykkar er einstakt,“ sagði hún við hópinn.

Matthews og Anthony maður hennar fóru í göngutúr með hunda sína við fossana, staður sem þau höfðu áður heimsótt, en þá gengið aðra leið. Aðstæður til göngu voru góðar og Matthews var í góðum gönguskóm, en hún rann til þegar hún reyndi að hjálpa einum hundanna og datt í frjálsu falli tæpa 40 metra.

Maðurinn hennar kom henni fyrst til bjargar og lét neyðarþjónustuna vita og setti af stað umfangsmiklar aðgerðir til að hjálpa Matthews sem hafði lent í gljúfri í Llech-ánni.

„Ég man ekki eftir að hafa fundið fyrir miklum sársauka en ég man eftir að hafa verið mjög, mjög kalt,“ sagði hún þegar hún hitti hópinn. Meðlimir sjúkrabílsins sögðust hafa þurft að meðhöndla hana vegna ofkælingar.

Björgunarsveitin Western Beacons hafði verið að æfa í nágrenninu og kom fljótt til aðstoðar. „Þegar við komum á staðinn var litlar upplýsingar til staðar,“ sagði Gareth Williams, aðstoðarforingi hópsins, sem sagði að slóðin þar sem Matthews féll væri „traust“.

„Það skipti höfuðmáli að Leah var rétt klædd, rétt útbúin og fær um þau verkefni sem hún var að takast á við. Slys geta komið fyrir alla,“ sagði hann.

„Gilið var mjög bratt,“ sagði Andrew Vaughan, slökkvistöðvarstjóri Glynneath, sem var hluti af björgunarliðinu sem sent var frá slökkviliði Mið- og Vestur-Wales. „Því miður gátum við ekki lyft henni upp með þyrlu vegna staðsetningar slysstaðarins, vinds og trjánna sem stóðu yfir henni, svo að það var ekki möguleiki að lyfta henni upp með spili.“

Björgunaraðgerðin tók um sex klukkustundir og Matthews var flutt á háskólasjúkrahúsið í Wales í Cardiff þar sem hún dvaldi í þrjár vikur. Síðan dvaldi hún í eina viku til viðbótar á Royal Glamorgan-sjúkrahúsinu þar sem hún jafnaði sig eftir mörg beinbrot og gat á lunga.

Eftir sjúkraþjálfun getur Matthews nú gengið með hjálp hækju og ekið stuttar vegalengdir. Enn hún finnur enn fyrir verkjum. Segist hún eiga mjög erfitt og þurfa að vera rúmföst í tvo til þrjá daga ef hún reynir of mikið á sig.

„Þetta hefur verið hræðilegt, ég treysti bara á alla fyrir allt.“

Þegar hún hitti teymið sagði hún: „Ég er á lífi, ég er með börnunum mínum og fjölskyldu, svo ég get ekki þakkað ykkur nógu mikið. Líf mitt hefur breyst en ég er á lífi.

Robin Bidgood, meðlimur í viðbragðsteymi sjúkrabílaþjónustunnar, sagði Matthews að hann væri „undrandi“ að hún væri á lífi og kominn á fund hópsins.

„Það er sjaldgæft að við fáum að tala við sjúklinga okkar.“

Matthews sagði að þegar hún hefði náð sér að fullu stefnu hún að því að safna fé fyrir þá sem björguðu henni. „Hvað sem ég get gert bara til að sýna hversu þakklát ég er og ég mun að eilífu vera þakklát.“

