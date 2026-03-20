Föstudagur 20.mars 2026

Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum

Föstudaginn 20. mars 2026 22:00

Jennifer Pan

Hin kanadíska  Jennifer Pan brast í grát í dómsal í vikunni þegar hún játaði loks hlut sinn í átakanlegu samsæri sem leiddi til dauða móður hennar og næstum því til dauða föður hennar.

Málið hefur verið eitt hið umtalaðasta í Kanada undanfarin ár og vakið alþjóðlega athygli, meðal annars með heimildarmynd á Netflix.

Pan, sem er nú 39 ára, játaði sig seka um manndráp vegna atviks sem átti sér stað á heimili fjölskyldunnar í Markham í Ontario 8. nóvember árið 2010. Þá brutust þrír vopnaðir menn inn á heimilið, leiddu foreldra hennar niður í kjallara og skutu þau bæði. Móðir hennar, Bich Ha Pan, lést eftir að hafa verið skotin en faðir hennar, Hann Pan, slasaðist alvarlega og lifði af.

Sjá einnig: Leyndarmál Jennifer – Óhugnanleg innrás á heimili fjölskyldu

Átti sjálf frumkvæðið

Pan var sjálf bundin við stigahandrið á efri hæð hússins og var í fyrstu talin eitt fórnarlamba árásarinnar. Hún hringdi sjálf í neyðarlínuna og tilkynnti um innbrotið. Við rannsókn málsins kom þó síðar í ljós að hún hafði átt frumkvæði að því að ráða menn til að drepa föður sinn.

Samkvæmt gögnum málsins hafði samband hennar við föður sinn versnað mánuðina fyrir árásina og hún lýsti honum síðar sem ofbeldisfullum og stjórnsömum.

Hún viðurkenndi fyrir dómi að hún hefði skipulagt árásina en sagði að markmiðið hefði ekki verið að myrða móður hennar.

Huei Hann Pan og Bich Ha Pan.

Pan var upphaflega sakfelld fyrir morð af yfirlögðu ráði og tilraun til manndráps árið 2015 og dæmd í lífstíðarfangelsi. Áfrýjunardómstóll í Ontario ógilti síðar sakfellinguna vegna annmarka við málsmeðferðina. Í apríl 2025 staðfesti Hæstiréttur Kanada að halda skyldi ný réttarhöld í málinu.

Í kjölfarið játaði Pan nú sök um manndráp og var á ný dæmd í lífstíðarfangelsi, en er nú þegar gjaldgeng til reynslulausnar að því er fram kemur í frétt CBC í Kanada.

„Elska þig meira en nokkuð annað“

Í tilfinningaþrunginni yfirlýsingu í dómsal bað hún föður sinn og bróður afsökunar á gjörðum sínum og sagði að hún hefði fundið fyrir vonleysi og verið föst í aðstæðum sem hún sá enga leið út úr.

„Ég elska þig meira en nokkuð annað,“ sagði hún einnig um látna móður sína og sagðist sjá eftir því að hafa talið sig geta leyst vandamál sín með ofbeldi. Þrír samverkamenn Pan voru einnig sakfelldir fyrir aðild að árásinni og voru þeir dæmdir í lífstíðarfangelsi á sínum tíma. Í þeim hópi var ungur maður, Daniel Wong að nafni, sem hafði átt í ástarsambandi við Jennifer.

Þegar málið kom fyrir dóm á sínum tíma var greint frá því að foreldrar Jennifer gerðu miklar og stöðugar kröfur til hennar, einkum faðir hennar, og ætluðust til að hún skilaði ætíð toppeinkunnum í skóla. Þegar leið á skólagönguna varð henni ljóst að hún gæti ekki staðið undir þessum væntingum og fór þá að falsa einkunnarspjöld til að halda uppi þeirri ímynd að henni gengi vel.

Blekkingarnar jukust með tímanum og eftir framhaldsskóla taldi hún foreldrum sínum trú um að hún hefði hafið nám í lyfjafræði, þar sem hún sýndi þeim reglulega fölsuð einkunnarspjöld þrátt fyrir að vera í raun ekki skráð í neitt nám.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Forstjóri Netflix sagðist neita símtölum við Markle nema lögmaður sé viðstaddur
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Ungi maðurinn sem hvarf í Barcelona fannst látinn
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Ákærð fyrir morð eftir að hafa tekið lyf sem framkallaði fósturlát
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Ungur glímukappi tekinn af lífi
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Hittler mætir Zielinski – „Það eina sem fólk hefur áhuga á eru nöfnin okkar“
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton

Mest lesið

Óvænt uppákoma í gærkvöldi þegar leikhúsgestur ákvað að siða leikarana til – „Þú kemur ekki á næstu sýningu“
Málið gegn Stebba Jak: Brotaþoli lýsir skelfilegum afleiðingum af árásinni – Áfallastreita, örmögnun og einbeitingarskortur
Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton

Nýlegt

Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Staðin upp eftir fallið
Benedikt botnar ekki í feluleiknum hér á landi þegar kemur að þessu – „Það er allt svo mikið leyndarmál“
Arteta sagður skoða að breyta til í sóknarlínunni
Piparjónkudramað heldur áfram – Vonbiðill og meintur sigurvegari stígur fram
Rosenior hefur fundið út úr því hver er að leka byrjunarliði Chelsea
Pressan
Í gær
Hommaklám leysti 35 ára gamalt sakamál – „Ég er virkilega ánægður að þessi saga fái nú að heyrast“
Pressan
Í gær

Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?

Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær
Lýsti sér sem fórnarlambi eftir að hafa keypt „ónýtt“ höfðingjasetur heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna
Pressan
Í gær
Hvíta húsið skráir lénið Aliens.gov
Pressan
Í gær

Kona dæmd í fangelsi fyrir að saka tíu karla ranglega um nauðgun – Misstu vinnu og umgengni við börn sín

Kona dæmd í fangelsi fyrir að saka tíu karla ranglega um nauðgun – Misstu vinnu og umgengni við börn sín
Pressan
Í gær

Dyggur stuðningsmaður Pútíns snýst gegn honum í fordæmalausri yfirlýsingu

Dyggur stuðningsmaður Pútíns snýst gegn honum í fordæmalausri yfirlýsingu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Móðir hennar tilbað skrattann og framdi ólýsanlega hrottalegt morð – Nú deilir hún sögu sinni

Móðir hennar tilbað skrattann og framdi ólýsanlega hrottalegt morð – Nú deilir hún sögu sinni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þolandi nýnasistanjósnara fær afsökunarbeiðni og bætur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Telur að drápið í gær gæti aukið óstöðugleika í Íran og gert átökin hættulegri
Pressan
Fyrir 2 dögum

Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn

Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“

Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hefur búið í bakpoka í 5 ár – Hefur ferðast til 32 landa og deilir ódýrum ferðaráðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum

Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Miðvikudagar verða hér eftir frídagar í opinbera geiranum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði
Pressan
Fyrir 3 dögum
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife
Pressan
Fyrir 3 dögum

Netanyahu reynir að sanna að hann sé hvorki dauður né gervigreind – Netverjar eru ekki sannfærðir

Netanyahu reynir að sanna að hann sé hvorki dauður né gervigreind – Netverjar eru ekki sannfærðir
Pressan
Fyrir 3 dögum

Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“

Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Pressan
Fyrir 3 dögum
18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku

Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku
Pressan
Fyrir 4 dögum
Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir