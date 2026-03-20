Kom dómsalnum í opna skjöldu þegar hún játaði hvað hún gerði foreldrum sínum fyrir 15 árum

Málið hefur verið eitt hið umtalaðasta í Kanada undanfarin ár og vakið alþjóðlega athygli, meðal annars með heimildarmynd á Netflix.
Pan, sem er nú 39 ára, játaði sig seka um manndráp vegna atviks sem átti sér stað á heimili fjölskyldunnar í Markham í Ontario 8. nóvember árið 2010. Þá brutust þrír vopnaðir menn inn á heimilið, leiddu foreldra hennar niður í kjallara og skutu þau bæði. Móðir hennar, Bich Ha Pan, lést eftir að hafa verið skotin en faðir hennar, Hann Pan, slasaðist alvarlega og lifði af.
Pan var sjálf bundin við stigahandrið á efri hæð hússins og var í fyrstu talin eitt fórnarlamba árásarinnar. Hún hringdi sjálf í neyðarlínuna og tilkynnti um innbrotið. Við rannsókn málsins kom þó síðar í ljós að hún hafði átt frumkvæði að því að ráða menn til að drepa föður sinn.
Samkvæmt gögnum málsins hafði samband hennar við föður sinn versnað mánuðina fyrir árásina og hún lýsti honum síðar sem ofbeldisfullum og stjórnsömum.
Hún viðurkenndi fyrir dómi að hún hefði skipulagt árásina en sagði að markmiðið hefði ekki verið að myrða móður hennar.
Pan var upphaflega sakfelld fyrir morð af yfirlögðu ráði og tilraun til manndráps árið 2015 og dæmd í lífstíðarfangelsi. Áfrýjunardómstóll í Ontario ógilti síðar sakfellinguna vegna annmarka við málsmeðferðina. Í apríl 2025 staðfesti Hæstiréttur Kanada að halda skyldi ný réttarhöld í málinu.
Í kjölfarið játaði Pan nú sök um manndráp og var á ný dæmd í lífstíðarfangelsi, en er nú þegar gjaldgeng til reynslulausnar að því er fram kemur í frétt CBC í Kanada.
Í tilfinningaþrunginni yfirlýsingu í dómsal bað hún föður sinn og bróður afsökunar á gjörðum sínum og sagði að hún hefði fundið fyrir vonleysi og verið föst í aðstæðum sem hún sá enga leið út úr.
„Ég elska þig meira en nokkuð annað,“ sagði hún einnig um látna móður sína og sagðist sjá eftir því að hafa talið sig geta leyst vandamál sín með ofbeldi. Þrír samverkamenn Pan voru einnig sakfelldir fyrir aðild að árásinni og voru þeir dæmdir í lífstíðarfangelsi á sínum tíma. Í þeim hópi var ungur maður, Daniel Wong að nafni, sem hafði átt í ástarsambandi við Jennifer.
Þegar málið kom fyrir dóm á sínum tíma var greint frá því að foreldrar Jennifer gerðu miklar og stöðugar kröfur til hennar, einkum faðir hennar, og ætluðust til að hún skilaði ætíð toppeinkunnum í skóla. Þegar leið á skólagönguna varð henni ljóst að hún gæti ekki staðið undir þessum væntingum og fór þá að falsa einkunnarspjöld til að halda uppi þeirri ímynd að henni gengi vel.
Blekkingarnar jukust með tímanum og eftir framhaldsskóla taldi hún foreldrum sínum trú um að hún hefði hafið nám í lyfjafræði, þar sem hún sýndi þeim reglulega fölsuð einkunnarspjöld þrátt fyrir að vera í raun ekki skráð í neitt nám.