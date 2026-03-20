Föstudagur 20.mars 2026

Hittler mætir Zielinski – „Það eina sem fólk hefur áhuga á eru nöfnin okkar“

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 20. mars 2026 09:30

Charles Hittler

Lítill franskur bær hefur hlotið mikla athygli að undanförnu sökum fyrirhugaðra kosninga þar í bæ. Ástæðan er sú að borgarstjórinn, sem býður sig fram til endurkjörs í sveitarstjórnarkosningunum á sunnudag, heitir Hittler.

Og ekki nóg með það, annar af tveimur andstæðingum hans heitir Zielinski.

„Þetta er orðið allt of mikið,“ sagði Charles Hittler, borgarstjóri Arcis-sur-Aub,  þar sem 2.785 manns búa, í samtali við BBC. „Alla ævi hef ég þurft að þola að gert sé grín að nafninu mínu. Stundum teiknaði fólk yfirvaraskegg á kosningaplakötin mín. Það var aldrei mikið mál. En núna er þetta farið úr böndunum. Ég hef séð greinar á netinu sem segja að 37% íbúa Arcis séu Hitlerssinnar! Konan mín er miður sín.“

Hittler segir að athyglin sé að verða of mikil.

„Ef fólk væri að tala um bæinn og stefnu okkar, þá væri það eitt. En það eina sem fólk hefur áhuga á eru nöfnin okkar,“ sagði hann.

„Fjölskylda mín kemur frá norðurhluta Alsace  og faðir minn var fjárhirðir. Í stríðinu var hann fluttur til Þýskalands í fangabúðir nasista,“ sagði Hittler. „Eftir að hann kom aftur heim hitti hann móður mína. Allir sögðu honum að hann þyrfti að breyta nafninu sínu. Þetta var 1949. Stríðið var öllum efst í minni. En að breyta nafninu var bæði mikið vesen og það hefði kostað mikla peninga, svo foreldrar mínir gerðu það ekki.“

Nafnið er þó að deyja út í fjölskyldu hins franska Hittler, frændur hans hafa allir eignast stúlkur, einn sona hans ber fram nafnið „Hit-lay“ til að forðast vandræði, og barnabörn hans hafa tekið nöfn mæðra sinna. Hann á þó eina dóttur sem ber nafnið og tengdadóttur, sem báðar eru í framboði til bæjarstjórnarkosninga í öðrum bæjum í Frakklandi.

„Þegar maður er þekktur skiptir nafnið ekki máli. Fólk horfir á manneskjuna á bak við nafnið. Fyrir kunningja mína var ég bara herra Charles. Svo ég ákvað að halda nafninu,“ sagði hann.

Hittler leiðir lista miðju-hægri flokks meðan andstæðingur hans, Zielinski, er í öfgahægrihreyfingunni Patriot. Í þjóðarkosningum stendur öfgahægrihreyfingin sigvel á þessu svæði.

Hittler og Zielinski

Antoine Renault-Zielinski, 28 ára, er tollvörður og er eftirnafn hans komið frá pólskri móður hans.„Fólk spyr mig oft hvort ég sé skyldur Zelensky, sem ég verð að svara neitandi og benda á að pólska nafnið endar á i og úkraínska nafnið á y,“ sagði hann við staðarmiðil.

„Á sunnudaginn byrjaði ég að sjá skilaboð um nöfnin okkar dreifast á X og ég hélt að þetta væri bara kjánalegt grín. En smám saman áttaði ég mig á því að allir eru að tala um okkur! Ég skil af hverju fólki finnst þetta skemmtilegt. Persónulega fær það mig ekki til að hlæja, en það truflar mig ekki heldur. Það væri betra ef fólk væri að tala um Arcis af öðrum ástæðum, en að minnsta kosti erum við að vekja athygli.“

