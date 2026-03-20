Föstudagur 20.mars 2026

Dularfull veðmál í kringum drápið á Khameini og ránið á Maduro – Græddu þeir milljónir á innherjaupplýsingum?

Föstudaginn 20. mars 2026 17:00

Kallað hefur verið eftir hertri löggjöf vegna málsins. Mynd/Getty

Töluverð umræða hefur skapast í Bandaríkjunum eftir að í ljós kom að óþekktir aðilar græddu háar fjárhæðir á veðmálum sem tengdust meðal annars ráninu á Nicolas Maduro, forseta Venesúela, og drápinu á Ali Khameini, æðsta klerki Írans.

Hefur málið vakið upp spurningar um hvort einstaklingar innan bandaríska stjórnkerfisins eða hersins hafi nýtt aðgang að trúnaðarupplýsingum sér í hag og hvort gildandi lög nái að halda utan um ört vaxandi spámarkaði á netinu.

Í frétt Mail Online kemur fram að í þessum tilvikum hafi veðmálin farið fram á Polymarket þar sem veðjað var meðal annars á að forseta Venesúela yrði komið frá völdum og að hernaðaraðgerðir myndu hefjast gegn Íran. Þar sem viðskipti fara fram með rafmyntum er erfitt að rekja hverjir standa að baki einstökum veðmálum.

Í sumum tilvikum voru veðmál sett aðeins nokkrum klukkustundum áður en aðgerðir hófust. Einn notandi á Polymarket er sagður hafa stofnað reikning og lagt 34 þúsund dollara undir á að Maduro yrði komið frá. Þessi sami einstaklingur er sagður hafa grætt um 400 þúsund dollara á veðmálinu. Athygli vekur að umræddur notandi var tiltölulega nýbúinn að stofna aðganginn og hafði ekki veðjað á Polymarket áður.

Þá er talið að að minnsta kosti sex einstaklingar hafi hagnast um samanlagt 1,2 milljónir dala með veðmálum sem tengdust mögulegri árás Bandaríkjahers á Íran. Annar er sagður hafa grætt 500 þúsund dollara.

Þessar upplýsingar hafa orðið til þess að bandarískir þingmenn, einkum úr röðum Demókrata, hafa kallað eftir skýrari reglum um starfsemi spámarkaða. Þeir telja að veruleg hætta geti skapast ef einstaklingar með aðgang að viðkvæmum upplýsingum nýti sér slíkan vettvang til fjárhagslegs ávinnings. Fulltrúar Hvíta hússins hafa hins vegar hafnað því að aðilar tengdir forsetanum hafi átt hlut að máli.

Polymarket er skráð fyrirtæki í New York, en rekstur helsta veðmálavettvangs þess fer fram á netþjónum utan Bandaríkjanna. Af þeim sökum fellur starfsemin að hluta utan þeirra reglna sem kveða á um að fjármálafyrirtæki skuli staðfesta deili á viðskiptavinum sínum.

Spámarkaðir á borð við Polymarket hafa notið vaxandi vinsælda vestanhafs á undanförnum árum. Áætlað er að bandarískir notendur hafi lagt undir um 44 milljarða dala undir í slíkum veðmálum á síðasta ári.

