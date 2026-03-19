Fimmtudagur 19.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Lýsti sér sem fórnarlambi eftir að hafa keypt „ónýtt“ höfðingjasetur heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna

Fimmtudaginn 19. mars 2026 14:30

Chelsea Handler

Grínistinn Chelsea Handler lýsir sjálfri sér sem fórnarlambi og fullyrðir að höfðingjasetrið í Los Angeles sem hún keypti af Robert F. Kennedy Jr. heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna og eiginkonu hans Cheryl Hines sé fjárhagslegt svindl. Heimildarmenn segja Handler hins vegar aðeins vera að nýta sér sviðsljósið til að „rægja og vanvirða“ hjónin.

Handler segir hjónin hafa selt sér „eitrað“ hús í fína hverfinu Brentwood og grínast nú með að hún hafi líklega fengið „klamydíu, mislinga og herpes“ frá hinum 72 ára gamla Kennedy.

Heimildarmenn sem þekkja til málsins halda því fram að það hafi verið á ábyrgð Handler að skoða húsið með tilliti til galla þegar hún keypti eignina í október 2021 fyrir 5,9 milljónir dala.

„Chelsea gerði sig að fórnarlambi,“ sagði heimildarmaður við Page Six. „Hún gerir athugasemdir við sex milljóna dala hús og það var á hennar ábyrgð og eftirlitsmanns hennar að vekja máls á göllum. Af hverju bíður hún fimm ár með að koma fram með athugasemdir?“

Heimildarmaðurinn telur að Handler vilji hætta við kaupin vegna þess að „henni er alveg sama um stjórnina, hún hatar Trump og alla sem tengjast honum, það er ástæðan.“

Handler heldur því fram að hjónin hafi skilið við húsið, sem byggt var árið 1937 og þau bjuggu í í fjögur ár, eftir í slíku ástandi að hún gat ekki flutt inn. „Ég hef enn ekki búið í húsinu. Það segir til um hversu illa farið húsið er..“

Heimildarmaðurinn segir enga hafa þrýst á Handler við kaupin og segir að „öll vandamál með eignina komu ekki í ljós fyrr en teymi Chelsea byrjaði að rífa niður veggi fyrir stórfelldar endurbætur. Þetta er eldra hús og hún hafði öll tækifæri til að skoða það.“

Hjónin Kennedy og Hines

Handler sagði einnig að hún hefði ekki komist að því hverjir fyrri eigendurnir voru fyrr en Hines skildi eftir bréf hjá henni í húsinu.

„Cheryl Hines sendi mér miða þar sem stóð: Takk fyrir, við erum svo spennt að þú keyptir húsið okkar. Láttu okkur vita ef það er eitthvað sem við getum gert,“ sagði Handler í hlaðvarpi sínu. „Og ég hugsaði bara: Ó nei! Keypti ég húsið hans RFK Jr.? Ein af manneskjunumí heiminum sem ég myndi ekki vilja kaupa hús af.“

„Allt sem Chelsea hefur sagt lýsir henni sjálfri sem fórnarlambi,“ bætti heimildarmaðurinn við. „Fólk hefur ekki efni á bensíni og matvörum og hún heldur að almenningur muni finna til með henni.“

Þrátt fyrir kvartanir Handler hefur fimm svefnherbergja og sex baðherbergja eignin greinilega þegar hækkað í verði og Zillow greinir frá því að hún sé virði 8 milljón dala.

Handler hélt áfram að gera grín að húsakaupunum í þætti Jimmy Kimmel Live!á þriðjudag.

„Það tók mig fjögur ár að flytja inn. Það voru mörg vandamál með húsið, ég kenni Kennedy um og þessi vandamál komu ekki upp við skoðun. Og mikil dramatík með húsið. En ég flutti inn í fyrsta skipti í gær. Ég meina, ég er með klamydíu, herpes og hvað annað er hann með?“ sagði Handler í gríni um Kennedy, 72 ára. „Ó, mislinga. Ég er með klamydíu, mislinga og herpes.“

Chandler í þætti Kimmel.

Handler hefur áður sagt að kosning Trumps forseta árið 2016 hafi valdið djúpri vanlíðan, svipaðri og missi fjölskyldumeðlims, hjá henni sem varð til þess að hún fór í meðferð og íhugaði jafnvel að flytja alfarið til Spánar.

Í hlaðvarpi sínu hélt Handler því fram að verkfræðingar hefðu „opnað húsið“ og sagt henni: „Þetta hús er eitrað. Þú getur ekki búið hér í að minnsta kosti tvö ár. Ég er ekki að ýkja. Þetta var hörmung og ég vissi ekki af því þegar ég keypti.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

