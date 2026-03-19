Fimmtudagur 19.mars 2026

Hommaklám leysti 35 ára gamalt sakamál – „Ég er virkilega ánægður að þessi saga fái nú að heyrast“

Fimmtudaginn 19. mars 2026 21:30

Flestir þekkja fræga sakamálið um Svörtu Dalíuna, Elizabeth Short, sem var myrt á grimmilegan hátt árið 1947. Færri þekkja mál Williams Arnolds Newton sem var myrtur árið 1990 og hlaut í framhaldinu viðurnefnið „Svarta Dalía samkynhneigðra“.

William var samkynhneigður klámleikari en í október árið 1990 fannst lík hans í ruslagámi í Hollywood, eða öllu heldur hluti líks hans. Það voru höfuð hans og fætur sem fundust þar í plastpoka. Nú hefur heimildarmyndin My Brother’s Killer hlotið mikið lof fyrir að hafa leyst þetta hrottalega morðmál. Myndina gerði kvikmyndakonan Rachel Mason sem þegar hafði getið sér gott orð fyrir heimildarmyndina Circus of Books sem fjallar um foreldra hennar sem reka fullorðinsbókabúð í Hollywood.

Mason hefur útskýrt að hún hafi fengið áhuga á morðinu þegar hún var að taka upp Circus of Books. Þá heyrði hún að skammt frá bókabúð foreldra sinna hefðu líkamsleifar Svörtu Dalíu samkynhneigðra fundist þegar faraldur eyðni var í hámæli. Á þessum tíma hafi ríkt miklir fordómar gegn samkynhneigðum og þá sérstaklega gegn samkynhneigðum mönnum sem léku í klámi. Þar með hafi mál Williams vakið litla athygli og aldrei verið upplýst.

„Þetta gerðist einmitt hér í Los Angeles en samt virðist nánast enginn vita af þessu.“

Áhugaspæjari leggst í klámáhorf

Mason fékk til liðs við sig hóp samkynhneigðra áhugaspæjara sem hjálpuðu henni að rannsaka morðið og fór loks svo að þau fengu sjálfan morðingjann til að játa fyrir framan myndavélina sem Mason notaði til að fanga allt ferlið.

Rannsókn spæjarahópsins náði að varpa ljósi á William, sem var myndarlegur ungur maður sem hafði verið hafnað af fjölskyldu sinni og glímdi við erfiðan heim hommakláms í skugga eyðnifaraldursins. Hópurinn samanstóð af stjórnendum hlaðvarpsins The Dinner Party Show, þeim Christopher Rice (syni rithöfundarins fræga Anne Rice) og Eric Shaw Quinn. Sá þriðji í hópnum var heimavinnandi húsfaðir að nafni Clark Williams en það var hann sem kom hópnum á spor morðingjans.

Clark lagðist yfir allt hommaklámið sem var framleitt í Hollywood um það leyti sem William var myrtur. Þannig fann hann nafnið Darrell Lynn Madden. Ekki bara hafði Darrell þessi verið klámleikari á sama tíma og William, heldur hafði hann líka tilheyrt hópi nýnasista sem gerði sér leik að því að beita samkynhneigða menn ofbeldi. Darrell kom seinna út úr skápnum sem trans kona og heitir í dag DarraLynn. Það reyndist ekki erfitt að hafa uppi á henni enda situr hún nú þegar í fangelsi þar sem hún afplánar lífstíðardóm fyrir morð.

Játaði undanbragðalaust

Rachel Mason fór að eiga í samskiptum við DarraLynn sem útskýrði að á þessum árum hafi hún í raun lifað þreföldu lífi: Hún stundaði vændi, lék í hommaklámi og var svo líka meðlimur í nýnasistahópi sem beitti samkynhneigða ofbeldi. William hafi verið rangur maður á röngum tíma. Hann hafi legið vel við höggi nýnasistanna, enda hafi verið augljóst að hann væri samkynhneigður og eins að hann væri fíkill. DarraLynn segist sjálf hafa banað honum með því að þrengja snæri að hálsi hans. Eftir að William var látinn hafi hópurinn haft mikið fyrir því að losa sig við líkið, svo sem með því að aflima það til að gera það meðfærilegra. Hún rifjar upp að þetta hafi verið heilmikið verkefni, erfitt og tímafrekt.

Þrátt fyrir játninguna segjast saksóknarar ekki geta ákært vegna skorts á sönnunargögnum. Rachel Mason tekur þó fram að þó að ákæra verði aldrei gefin út þá sé fjölskylda Williams komin með svör og þá einkum kærasti hans, Marc Rabins, sem lengi var grunaður um ódæðið..

Clark segir að það sé þó huggun harmi gegn að málið sé svo gott sem upplýst.

„Ég hef alltaf litið svo á að Billy Newton væri tákn heillar kynslóðar – minnar kynslóðar – samkynhneigðra karlmanna sem urðu fullorðnir á níunda og tíunda áratug síðustu aldar. Ég er virkilega ánægður að þessi saga fái nú að heyrast.“

Marc Rabins segist hafa fundið fyrir nærveru Williams allt frá morðinu, en eftir að DarraLynn játaði hafi nærvera hans horfið. Líklega sé hann loksins búinn að finna friðinn.

