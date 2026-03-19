Dularfullt hvarf ungs manns í Barcelona – Hvað gerðist?

Hinn tvítugi James Paul Gracey, nemi við Háskólann í Alabama, sást á öryggismyndavél ganga út af vinsælum næturklúbbi, Shoko, í borginni ásamt óþekktum aðila um klukkan þrjú um nótt. Vinir hans höfðu þá þegar yfirgefið staðinn, en Gracey ákvað að vera eftir.
Fjölmiðlar í Bandaríkjunum, New York Post þar á meðal, hafa fjallað ítarlega um hvarf James síðustu daga. James var staddur á Spáni í svokölluðu vorleyfi (e. spring break) og hugðist hann heimsækja vini sína sem eru við nám í borginni.
Vinir hans tilkynntu hvarf hans á þriðjudag þegar hann skilaði sér ekki á Airbnb-gististað þar sem hópurinn dvaldi. Aðstandendur hans segja hegðunina afar óvenjulega og lýsa yfir miklum áhyggjum.
„Jimmy er góður og ábyrgur sonur og bróðir. Það er algjörlega ólíkt honum að láta ekki vita af sér við fjölskyldu og vini,“ segir í yfirlýsingu frá fjölskyldu hans sem New York Post vitnar til. James er frá Elmhurst í Illinois.
Lögreglan í Barcelona hefur hefur að sögn fundið farsíma hans og staðfest að unnið sé að rannsókn á málinu. Leit stendur nú yfir í nágrenni næturklúbbsins og við gististaðinn þar sem hann dvaldi. Enn sem komið er er enginn grunaður um aðild að hvarfi hans.
Móðir hans hefur jafnframt biðlað til almennings á samfélagsmiðlum og óskað eftir upplýsingum um ferðir sonar síns. Næturklúbburinn sem Gracey heimsótti telst meðal þekktari skemmtistaða í Barcelona og var á síðasta ári valinn einn sá besti í heimi samkvæmt alþjóðlegri úttekt.