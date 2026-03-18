Miðvikudagur 18.mars 2026

Telur að drápið í gær gæti aukið óstöðugleika í Íran og gert átökin hættulegri

Miðvikudaginn 18. mars 2026 18:00

Ali Larijani. Mynd/Getty

Dráp á íranska ráðamanninum Ali Larijani í loftárás Ísraela í gær gæti gert Íran óstöðugra og aukið hættu á stigmögnun átaka á svæðinu.

Þetta er mat breska stríðsfréttaritarans David Patrikarakos sem hann leggur fram í skoðanagrein fyrir Daily Mail í morgun.

Yfirvöld í Íran staðfestu í gærkvöldi að Larijani hefði beðið bana í umræddri árás, en hann var yfirmaður þjóðaröryggisráðs Írans.

Patrikarakos segir í grein sinni að drápið á Larijani sé hluti af skipulagðri aðgerð þar sem lykilpersónur í íranska valdakerfinu eru felldar markvisst. Slíkar aðgerðir geti grafið undan stjórnhæfni og veiklað hernaðarlega samhæfingu landsins, en á sama tíma aukið hættu á ófyrirsjáanlegum viðbrögðum.

Að mati Patrikarakos er þetta hinn „grimmi fórnarkostnaður“ slíkrar stefnu. Þótt hún veiki stjórnkerfið til skamms tíma geti hún aukið óstöðugleika í heild.

Patrikarakos lýsir Larijani sem rólegum og skipulögðum einstaklingi og hann hafi að mörgu leyti verið ólíkur harðlínuröddum sem oft ráða ferðinni í opinberri umræðu í Íran.

Hann hafi jafnframt gegnt hlutverki sáttasemjara milli valdafylkinga. „Umfram allt var hann brú milli fylkinga, sá sem miðlaði málum þegar allt stefndi í upplausn,“ segir í pistlinum.

Patrikarakos bendir á að drápið á Larijani geti skapað þversagnakennda stöðu þar sem ákvarðanataka verður bæði hægari og um leið hvatvísari. „Hefndaraðgerðir verða líklegri og erfiðara verður að hafa stjórn á stigmögnun,“ skrifar hann.

Í pistlinum heldur hann því fram að þótt markmiðið með árásum á hátt setta leiðtoga Írans sé að veikja kerfið geti afleiðingin orðið aukinn óstöðugleiki. Slíkur óstöðugleiki gæti annað hvort grafið undan stjórnkerfinu eða kveikt víðtækari og hættulegri átök á svæði sem þegar einkennist af mikilli spennu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Telur að drápið í gær gæti aukið óstöðugleika í Íran og gert átökin hættulegri
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Hefur búið í bakpoka í 5 ár – Hefur ferðast til 32 landa og deilir ódýrum ferðaráðum
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Pressan
Í gær
Miðvikudagar verða hér eftir frídagar í opinbera geiranum
Pressan
Í gær
Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði

Mest lesið

Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Valtýr lýsir því sem hann varð vitni að innan um hóp fólks í Garðabæ – „Það var ekki neitt lítið sem gekk á“

Nýlegt

Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Verk og vit hefst á morgun
Eigandi RE/MAX sakfelldur fyrir markaðsmisnotkun
Arnar Gunnlaugs í ítarlegu viðtali: Landsliðið tók stór skref í fyrra en í ár verða úrslitin að fylgja með
Ísland.is sagt ekki uppfylla EES-reglur
Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Pressan
Í gær
Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“
Pressan
Í gær

Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu

Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Í gær
Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Pressan
Í gær
18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi
Pressan
Í gær

Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum

Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum
Pressan
Í gær

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“
Pressan
Í gær
Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku
Pressan
Í gær

Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar

Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir
Pressan
Fyrir 2 dögum
Götulistamaðurinn Banksy afhjúpaður – Þetta er maðurinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Tucker Carlson segir að dómsmálaráðuneytið sé að rannsaka hann vegna meintra tengsla við Íran – „Ég má tala við hvern sem er“

Tucker Carlson segir að dómsmálaráðuneytið sé að rannsaka hann vegna meintra tengsla við Íran – „Ég má tala við hvern sem er“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum

Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði

Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?

Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband

Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur
Pressan
Fyrir 3 dögum

Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin

Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda
Pressan
Fyrir 3 dögum
Stal AirPods – Hefði betur sleppt því
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“