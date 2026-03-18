Komu að heimilinu ónýtu eftir ferðalag – „Ég syrgi minningarnar“

Liliana De Klerk varði þremur vikum í heimsókn til fjölskyldumeðlima í Suður-Afríku með eiginmanni sínum, Jean, og tveimur ungum börnum þeirra, Charlize og Killian.
Þegar fjölskyldan kom aftur heim í fimm herbergja íbúð sína í Vestur-Lothian í Skotlandi komu þau að heimilinu gjörsamlega í rúst eftir að frosin pípa á háaloftinu sprakk. Tjónið er rúmlega 26 milljónir króna.
Liliana segir í viðtali við The Sun að ekkert hafi best til þess að eitthvað væri að áður en fjölskyldan fór í ferðalagið fyrr á árinu. „Við vorum svo spennt að koma heim eftir þetta frí, við ætluðum að panta kínverskan mat, setja á bíómynd og slaka á. Þegar við opnuðum dyrnar heima missti ég bókstaflega allt sem ég hélt á. Þetta var eins og foss, gólfefnið var allt eyðilagt, loftið var á gólfinu. Ég öskraði: „Af hverju við, af hverju við?“ og byrjaði að gráta.“
Liliana segir fjölskylduna hafa verið stolta af heimilinu og hafa annast allt viðhald reglulega.
„Þetta var ótrúlegt slys, enginn hefði getað giskað á að pípa myndi springa.“
Tjónið á húsinu var svo mikið að Liliana var sagt að rífa þyrfti öll gólfefni og veggi í burtu, aðeins burðarvirkið myndi standa eftir.
Fjölskyldunni hefur verið sagt að kostnaðurinn við viðgerðirnar verði 158.000 pund eða rúmlega 26 milljínir króna og þau bíða enn eftir að tryggingafélagið samþykki kröfu þeirra.
„158.000 pund eru miklir peningar. Við gætum aldrei borgað fyrir að húsið okkar yrði endurreist í upprunalegt horf. Hjartað mitt er brotið.“
Viðgerðir gætu tekið svo langan tíma að fjölskyldan getur ekki búið á heimilinu í ár.
„Ég var miður mín. Ég missti bókstaflega allt, allt sem ég á er í þessu húsi. Við vorum búin að endurnýja stofuna, baðherbergið og eldhúsið, og vorum hægt og rólega að gera húsið að draumaheimilinu okkar Ég syrgi minningarnar, ég missti myndir, fyrstu hluti barnanna minna, fyrstu teikningarnar. Við höfum misst allt frá fötum til húsgagna og leikfanga. Það er allt horfið. Þeir þurfa að rífa húsið alveg niður að bjálkum, láta það þorna og endurbyggja allt að innan.“
Í fríinu, tveimur dögum áður en fjölskyldan kom að eyðilögðu heimilinu, slasaðist hin fjögurra ára gamla Charlize.
„Dóttir mín datt niður stiga og braut lærlegginn. Ég var mjög hrædd, ég hafði aldrei heyrt hana öskra svona. Hún þurfti að fara í aðgerð og plötu og skrúfur voru settar í fótinn. Hún getur ekki gengið í sex vikur og þarf aðra aðgerð eftir sex mánuði til að fjarlægja plötuna.
Allan tímann í flugvélinni á heimleiðinni sagði dóttir mín að hún gæti ekki beðið eftir að fara upp í rúmið sitt og knúsa alla bangsana sína til að láta fætinum líða betur. Herbergið hennar var fyrir ofan vatnstankinn hún missti allt sem hún átti. Sonur minn er líka miður sín; hann er mjög rólegur, honum líkar að slaka á í herberginu sínu og hafa smá tíma fyrir sjálfan sig.“
Fjölskyldan býr nú þröngt í eins svefnherbergis hótelherbergi í Bathgate og bíður eftir að tryggingakrafa þeirra verði samþykkt. Liliana segir að áfallið hafi verið mjög erfið fyrir fjölskylduna þar sem hún á enga ættingja í Bretlandi. Vinir hafa þó lagt hönd á plóginn til að hjálpa, sent framlög og allt annað sem þeir geta síðan fjölskyldan kom heim 20. janúar.