Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn

Eigandi grínklúbbs í Arizona komst nýlega að því að hann væri með ólæknandi krabbamein og ætti líklega ekki langt eftir. Hann ákvað fljótlega í kjölfarið að gera sér ferð til Alaska, sem er um 5.800 kílómetrum frá Arizona, þar sem hann myrti fyrrverandi tengdaföður sinn og reyndi að bana fyrrverandi eiginkonu sinni. Maðurinn mun ekki þurfa að svara til saka fyrir glæpi sína þar sem hann hefur nú fundist látinn, en lögregla hefur ekki opinberað hvert banamein hans var.
Frá þessu greinir New York Post en þar kemur fram að lögreglan í Anchorage í Alaska hafi hafið leit að hinum 61 árs gamla Mathew Thomas Becker þann 14. mars, en fyrrverandi eiginkona hans hafði haft samband við lögreglu og greint frá því að Becker hefði reynt að skjóta hana til bana fyrir utan vinnustað hennar um morguninn. Hann hafi birst við hlið hennar í bifreið þegar hún var að mæta til vinnu og skotið að henni þegar hún reyndi að komast inn á vinnustaðinn. Henni tókst með naumindum að koma sér í felur en sagði lögreglunni að hún hefði áhyggjur af föður sínum.
Lögregla ákvað þá að vitja föður hennar sem reyndist þegar látinn.
„Miðað við bráðabirgðagreiningu þá virðist hinn grunaði hafa farið að bakhlið hússins, skotið þar nokkrum skotum í gegnum stóra glerglugga, hæft þá fórnarlambið, banað því og svo flúið af vettvangi,“ sagði lögreglustjórinn í samtali við fjölmiðla. Það voru vinir föðursins sem komu að líkinu nokkrum mínútum áður en lögreglu bar að garði.
Lögregla hóf víðtæka leit sem lauk degi síðar þegar Becker fannst látinn í skóginum Eagle River. Ekki hefur komið fram hvert banamein Beckers var en að sögn bróður hans glímdi hann við ólæknandi krabbamein.