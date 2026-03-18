fbpx
Miðvikudagur 18.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn

Miðvikudaginn 18. mars 2026 14:55

Eigandi grínklúbbs í Arizona komst nýlega að því að hann væri með ólæknandi krabbamein og ætti líklega ekki langt eftir. Hann ákvað fljótlega í kjölfarið að gera sér ferð til Alaska, sem er um 5.800 kílómetrum frá Arizona, þar sem hann myrti fyrrverandi tengdaföður sinn og reyndi að bana fyrrverandi eiginkonu sinni. Maðurinn mun ekki þurfa að svara til saka fyrir glæpi sína þar sem hann hefur nú fundist látinn, en lögregla hefur ekki opinberað hvert banamein hans var.

Frá þessu greinir New York Post en þar kemur fram að lögreglan í Anchorage í Alaska hafi hafið leit að hinum 61 árs gamla Mathew Thomas Becker þann 14. mars, en fyrrverandi eiginkona hans hafði haft samband við lögreglu og greint frá því að Becker hefði reynt að skjóta hana til bana fyrir utan vinnustað hennar um morguninn. Hann hafi birst við hlið hennar í bifreið þegar hún var að mæta til vinnu og skotið að henni þegar hún reyndi að komast inn á vinnustaðinn. Henni tókst með naumindum að koma sér í felur en sagði lögreglunni að hún hefði áhyggjur af föður sínum.

Lögregla ákvað þá að vitja föður hennar sem reyndist þegar látinn.

„Miðað við bráðabirgðagreiningu þá virðist hinn grunaði hafa farið að bakhlið hússins, skotið þar nokkrum skotum í gegnum stóra glerglugga, hæft þá fórnarlambið, banað því og svo flúið af vettvangi,“ sagði lögreglustjórinn í samtali við fjölmiðla. Það voru vinir föðursins sem komu að líkinu nokkrum mínútum áður en lögreglu bar að garði.

Lögregla hóf víðtæka leit sem lauk degi síðar þegar Becker fannst látinn í skóginum Eagle River. Ekki hefur komið fram hvert banamein Beckers var en að sögn bróður hans glímdi hann við ólæknandi krabbamein.

 

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Greindist með ólæknandi krabbamein, ferðaðist svo 5.800 kílómetra og myrti fyrrverandi tengdaföður sinn
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Tekinn af lífi fyrir svívirðilegan glæp – „Loksins er þessu lokið“
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Hefur búið í bakpoka í 5 ár – Hefur ferðast til 32 landa og deilir ódýrum ferðaráðum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Miðvikudagar verða hér eftir frídagar í opinbera geiranum
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife

Mest lesið

Pétur Gautur varar við Facebook-hópi þar sem reynt var að rústa mannorði hans
Hvað er að gerast á Reykjanesi? Þorvaldur telur að þessi sviðsmynd sé líklegust
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Valtýr lýsir því sem hann varð vitni að innan um hóp fólks í Garðabæ – „Það var ekki neitt lítið sem gekk á“
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife

Nýlegt

Ræstingakona lagði Hótel Akureyri – Var sökuð um þjófnað og trúnaðarbrest
Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Blaðamaður Morgunblaðsins harðneitar ásökunum Dags – „Hún skellti upp úr og neitaði því“
Arnar segir frá því hvernig Gylfi hefur heillað hann – „Hann var spenntur eins og krakki í leikfangabúð“
Arnar segir frá samtali við Jóhann Berg sem er orðaður við heimkomu – „Maður hefur ekki áhrif á það sem hann og fjölskylda hans gera“
Arnar opinberar hóp sinn fyrir ferðina til Kanada: Gylfi Þór og Aron Einar valdir – Orri Steinn snýr aftur
Ferdinand telur að stjarna Arsenal gæti verið í vanda vegna uppgangs Dowman
Pressan
Í gær
Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Í gær

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“

Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Pressan
Í gær
18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi
Pressan
Í gær
Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum
Pressan
Í gær

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“

Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“
Pressan
Í gær

Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku

Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku
Pressan
Í gær
Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar
Pressan
Í gær

Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir

Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir
Pressan
Fyrir 2 dögum
Götulistamaðurinn Banksy afhjúpaður – Þetta er maðurinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Tucker Carlson segir að dómsmálaráðuneytið sé að rannsaka hann vegna meintra tengsla við Íran – „Ég má tala við hvern sem er“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum

Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið

Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?

Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum

Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum

Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur
Pressan
Fyrir 3 dögum
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stal AirPods – Hefði betur sleppt því

Stal AirPods – Hefði betur sleppt því
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“
Pressan
Fyrir 3 dögum
DNA úr tveimur mönnum var eins – Hvor þeirra var morðinginn?