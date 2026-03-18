Miðvikudagur 18.mars 2026

Dyggur stuðningsmaður Pútíns snýst gegn honum í fordæmalausri yfirlýsingu

Miðvikudaginn 18. mars 2026 23:00

Rússneski lögfræðingurinn Ilya Remeslo, sem um árabil var talinn dyggur stuðningsmaður rússneskra stjórnvalda og þekktur fyrir að sækja að gagnrýnendum þeirra, hefur snúist opinberlega gegn forsetanum Vladimír Pútín.

Í yfirlýsingu sem hann birti á samfélagsmiðlinum Telegram á þriðjudag útskýrði hann ástæður þess að hann væri hættur að styðja forsetann og hvers vegna hann vildi að hann segði af sér.

Í færslu sinni sakaði Remeslo forsetann um að standa fyrir misheppnuðu stríði í Úkraínu sem hefði valdið gríðarlegu mannfalli og haft alvarlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir Rússland. Hann sagði meira en tveggja áratuga valdatíð Pútíns sýna að nær ótakmarkað vald leiði til spillingar.

Vill að réttað verði yfir honum

Í umfjöllun breska blaðsins Guardian kemur fram að ummæli lögfræðingsins hafi vakið mikla athygli og umræðu í rússneskum spjallhópum á netinu. Hafa margir velt því fyrir sér hvernig svo náinn bandamaður stjórnvalda getur breytt afstöðu sinni svo skyndilega og hvort viðsnúningurinn sé raunverulegur.

Í viðtali við Guardian í dag sagði Remeslo að Pútín ætti ekki einvörðungu að segja af sér heldur einnig að sæta réttarhöldum sem stríðsglæpamaður. Hann bætti við að spillt valdakerfið í kringum forsetann væri „dæmt til að hrynja“ og vísaði þar til stöðu stríðsins í Úkraínu.

„Herinn sækir ekki fram og stríðið fer hvergi. Tjón og mannfall er gríðarlegt. Við erum að berjast um örsmá landsvæði sem munu að lokum ekki færa Rússlandi neitt,“ sagði hann.

Remeslo gagnrýndi einnig einræðislega stjórnarhætti forsetans, stöðu efnahagsmála og tilraunir stjórnvalda til að takmarka aðgang að Internetinu. „Þessi maður hefur eyðilagt allt sem hann gat lagt hendur á. Landið er bókstaflega að falla í sundur,“ sagði hann.

Brot á óskráðum reglum

Þótt sumir rússneskir stríðssinnaðir áhrifavaldar hafi áður gagnrýnt herforystu landsins, hefur opinber gagnrýni á forsetann sjálfan farið lágt. Í frétt Guardian kemur fram að það sé mat sérfræðinga að ummæli Remeslos séu brot á óskráðum reglum stuðningsmannahóps stjórnvalda.

Remeslo, sem áður sat í opinberri ráðgjafarnefnd sem starfar undir yfirumsjón yfirvalda í Kreml (r. Obshchestvennaya palata), hefur lengi verið talinn handbendi stjórnvalda. Hann var meðal annars áberandi í herferðum gegn stjórnarandstöðuleiðtoganum Alexei Navalny og bar vitni gegn honum í fjölmörgum dómsmálum.

Snögg afstaðubreyting hans hefur vakið getgátur um hvort um sviðsetningu sé að ræða eða jafnvel tilraun stjórnvalda til að greina hugsanlega andstæðinga innan eigin raða. Remeslo hefur hins vegar vísað slíkum fullyrðingum á bug og segir að hann sé einfaldlega að segja sannleikann.

„Fólk ofmetur núverandi stjórnvöld verulega. Þau myndu ekki láta sér detta svona áætlun í hug,“ sagði hann.

Hann segir ákvörðunina um að stíga fram hafa þróast smám saman þar til hann taldi sig ekki lengur geta þagað. Segir hann að fleiri sem taldir eru til stuðningsmanna stjórnvalda deili þessari sýn.

Hvattur til að fjarlægja færslurnar

Samkvæmt Remeslo fékk hann símtöl frá tengiliðum innan öryggisþjónustu Rússlands þar sem hann var hvattur til að fjarlægja færslurnar, sem hann túlkar sem merki um óöryggi innan kerfisins.

Í frétt Guardian kemur fram að sérfræðingar telji þrátt fyrir þetta að valdakerfi forsetans sé áfram sterkt, meðal annars vegna samstöðu áhrifamikilla valdahópa og víðtæks eftirlits með samfélaginu. Remeslo segist engu að síður gera sér grein fyrir að hann geti átt yfir höfði sér ákæru.

„Ég er tilbúinn í hvaða réttarhöld sem er gegn mér. Tíminn er kominn til að rjúfa þennan vítahring og láta í sér heyra,“ sagði hann og viðurkenndi að hann bæri sjálfur ábyrgð þar sem hann hefði sjálfur stutt valdakerfi landsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

