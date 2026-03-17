Þriðjudagur 17.mars 2026

Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“

Þriðjudaginn 17. mars 2026 16:23

Donald Trump Bandaríkjaforseti segir þjóð sína ekki þurfa nokkra hjálp í stríðinu við Íran. Hafi það ekki komið honum á óvart að flest NATO-ríki hafi neitað að aðstoða Bandaríkin enda hafi hann alltaf litið á bandalagið sem einstefnu götu þar sem Bandaríkin eru alltaf tilbúin að hjálpa en fá ekkert í staðinn. Þetta kemur fram í reiðilestri sem forsetinn birti á Truth Social fyrir skömmu.

„Flestir „bandamenn“ okkar í NATO hafa tilkynnt Bandaríkjunum að þeir vilji ekki taka þátt í hernaðaraðgerðum okkar gegn hryðjuverkastjórn Írans í Mið-Austurlöndum. Þetta er þrátt fyrir að nánast öll lönd hafi eindregið verið sammála því sem við erum að gera og um að Íran megi undir nokkrum kringumstæðum, á nokkurn hátt, eignast kjarnavopn. Ég er samt ekki hissa á viðbrögðum þeirra, því ég hef alltaf litið á NATO, þar sem við eyðum hundruðum milljarða dollara á ári í að vernda þessi sömu lönd, sem einstefnugötu – Við munum vernda þau, en þau gera ekkert fyrir okkur, sérstaklega ekki á neyðarstundu. Sem betur fer höfum við gereytt herafla Írans – Sjóher þeirra er farinn, flugher þeirra er farinn, loftvarnir þeirra og ratsjár eru farnar og kannski það sem mestu skiptir, leiðtogar þeirra, á nánast öllum stigum, eru farnir, og munu aldrei aftur ógna okkur, bandamönnum okkar í Mið-Austurlöndum, eða heiminum! Vegna þess hve miklum hernaðarlegum árangri við höfum náð, „þurfum“ við hvorki lengur, né óskum eftir, aðstoð NATO-ríkjanna  — VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI! Hið sama gildir um Japan, Ástralíu eða Suður-Kóreu. Reyndar, sem forseti Bandaríkja Norður-Ameríku, langöflugasta ríkis heims, ÞURFUM VIÐ EKKI HJÁLP FRÁ NEINUM! Þakka ykkur fyrir athyglina. DONALD J. TRUMP forseti.“

Frá upphafi hernaðaraðgerða Bandaríkjanna í Íran hefur Trump fullyrt að allt gangi þar vonum framar, og jafnvel fullyrt að sigur væri í höfn. Kom það því mörgum á óvart þegar hann fyrir nokkrum dögum óskaði eftir aðstoð NATO-ríkja við að fylgja olíuskipum í gegnum Hormússund, en Íran hefur hótað að sprengja upp öll skip sem sigla þar um. Virtist forsetinn hæfilega vongóður á sunnudaginn um að slík aðstoð myndi berast og hélt hann því fram að hann hefði fengið jákvæð viðbrögð. Á sunnudaginn greindu Ástralía og Japan frá því að þeir myndu ekki senda herskip í Homrússund. Það sama á við um Finna, Spán, Pólland, Frakkland og fleiri.

