fbpx
Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert"

Þriðjudaginn 17. mars 2026 11:48

Donald Trump Bandaríkjaforseta varð aðeins á í messunni í gær þegar hann opinberaði að þingmaðurinn Neal Dunn frá Flórída hefði verið við dauðans dyr.

Forsetinn var að hrósa leiðtoga meirihlutans á þingi, Mike Johnson, fyrir störf sín sem væru oft og tíðum erfið þar sem meirihlutinn er einstaklega naumur. Trump bætti við að sökum stöðunnar hefði hann ákveðið að grípa inn í þegar einn þingmaðurinn, Neal Dunn, var talinn dauðvona vegna hjartasjúkdóms. Trump sagði að Dunn hefði verið tilkynnt að hann yrði látinn fyrir júnímánuð.

Mike Johnson sat við hlið forsetans og virtist það koma honum nokkuð á óvart að forsetinn hefði nefnt þetta. „Okey, þetta var ekki orðið opinbert,“ sagði Johnson og bætti við: „En já, okey þetta leit illa út, það er það sem ég vildi segja.“

Forsetinn sagði að Dunn hefði hringt í sig og sagst vera dauðvona og það væri ekkert sem læknar gætu gert fyrir hann. Trump bætti við: „Fyrir það fyrsta voru þetta slæm tíðindi því mér líkar við Dunn en í öðru lagi voru tíðindin slæm því ég þarf á atkvæði hans að halda.“

Trump hafi því ákveðið að verða Dunn úti um fyrirtakslæknisþjónustu og nú séu lífslíkur þingmannsins mun betri.

„Þetta er bara allt annað líf hjá manninum. Hann lætur nú eins og hann sé 30 árum yngri,“ sagði Johnson. Forsetinn sagði að skurðlæknir sem framkvæmdi aðgerð á Dunn hafi sagt: „Herra minn, ég held hann braggist.“

 

