Miðvikudagar verða hér eftir frídagar í opinbera geiranum

Á Sri Lanka hefur til dæmis verið ákveðið að gera miðvikudaga að frídögum í opinbera geiranum til að draga úr eldsneytisnotkun. Breska ríkisútvarpið, BBC, greinir frá þessu. Ákvörðunin gildir þar til annað verður ákveðið.
Forseti Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, sagði á fundi með háttsettum embættismönnum í gær að landið þyrfti að „undirbúa sig fyrir það versta en vona það besta“.
Þessi fjögurra daga vinnuvika mun einnig gilda um skóla og háskóla, en ekki um stofnanir sem veita nauðsynlega þjónustu, svo sem heilbrigðisgeirann.
Hormússund, sem liggur milli Persaflóa og Indlandshafs, gegnir lykilhlutverki í alþjóðlegum olíuflutningum, en talið er að nærri 90 prósent þeirrar olíu og gass sem flutt var um sundið á síðasta ári hafi verið á leið til Asíu, sem er stærsta innflutningssvæði olíu í heiminum.
Yfirvöld í fleiri Asíuríkjum hafa gripið til ólíkra ráðstafana til að draga úr orkunotkun. Í Taílandi eru borgarar hvattir til að klæðast stutterma fatnaði í vinnu til að minnka þörf fyrir loftkælingu. Í Mjanmar mega einkabílar aðeins vera í notkun annan hvern dag, eftir skráningarnúmerum þeirra. Á Filippseyjum hafa sumar ríkisstofnanir gert starfsmönnum skylt að vinna að minnsta kosti einn dag í viku heiman frá sér, auk þess sem forsetinn Ferdinand Marcos yngri hefur bannað ónauðsynleg ferðalög innan opinbera geirans.
Filippseysk stjórnvöld hafa einnig kynnt fjárhagsaðstoð til ákveðinna starfshópa, þar á meðal bænda og sjómanna til að mæta áhrifum hækkandi eldsneytisverðs. Í Víetnam eru borgarar hvattir til að draga úr ferðum og nýta frekar reiðhjól, þá er fólk hvatt til að samnýta bíla og nota almenningssamgöngur ef kostur er.