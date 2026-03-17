Gaf út bók um dauða eiginmannsins – Örfáum vikum síðar hrundi spilaborgin með látum

Kviðdómur sakfelldi Kouri í gær en saksóknarar sögðu verknaðinn hafa verið hluta af úthugsaðri áætlun Kouri til að hefja nýtt líf með elskhuga sínum og komast yfir eignir eiginmannsins, sem metnar voru á um fjórar milljónir Bandaríkjadala, hálfan milljarð króna.
Kviðdómurinn, sem var skipaður sex körlum og sex konum, komst að niðurstöðu um sekt eftir aðeins þriggja klukkustunda yfirlegu eftir þrettán daga réttarhöld. Kouri var sakfelld fyrir morð, tilraun til morðs, tryggingasvik og skjalafals.
Við uppkvaðningu dómsins í Summit-sýslu í Park City laut hún höfði og greip andann þegar dómarinn, Richard Mrazik, las upp niðurstöðuna. Á meðal áheyrenda voru aðstandendur og vinir Erics, sem föðmuðu hvert annað og þurrkuðu tár þegar niðurstaðan lá fyrir.
Eric, sem var farsæll viðskiptamaður og þriggja barna, fannst látinn á heimili fjölskyldunnar í Kamas í Utah að morgni 4. mars 2022.
Kouri, sem rak fasteignasölu, hringdi í neyðarlínuna og sagðist hafa fundið hann kaldan og meðvitundarlausan í rúminu þennan örlagaríka morgun. Hún sagði þau hafa verið að fagna því að hún hefði lokið sölu á dýru einbýlishúsi og af því tilefni hefðu þau skálað í heimagerðum Moscow Mule-kokteil.
Krufning leiddi síðar í ljós að Eric hafði látist af ofskömmtun fentanýls, en í ljós kom að í líkama hans var ríflega fimmfaldur banvænn skammtur af efninu. Saksóknarar héldu því fram að Kouri hefði vísvitandi sett lyfið í drykk hans.
Í ítarlegri umfjöllun Mail Online um málið kemur fram að í kjölfar andlátsins hafi Kouri tekið sér stöðu sem syrgjandi ekkja og skrifaði hún meðal annars barnabók um sorg sem hún kynnti opinberlega í fjölmiðlum. Bókin kom út í mars 2023. Nokkrum vikum síðar hrundi spilaborgin hennar með látum þegar hún var handtekin og ákærð fyrir morðið í maí 2023.
Við réttarhöldin kom fram að fjárhagur Kouri hafði verið í miklum ólestri á þeim tíma sem eiginmaður hennar lést. Hún skuldaði um 7,5 milljónir dollara til fjölda lánveitenda og fasteignafyrirtæki hennar var á barmi gjaldþrots. Í ljós kom að á þessum tíma hafði Kouri einnig átt í ástarsambandi við fyrrverandi hermann og í textaskilaboðum sem voru lögð fyrir dóminn lýsti hún draumi um sameiginlegt líf þeirra.
Kouri er sögð hafa talið að hún gæti tryggt sér aðgang að fjármunum eiginmannsins ef hann félli frá, en málið var ekki alveg svo einfalt. Eric, sem rak farsælt fyrirtæki í steinsmíði, hafði komið eignum sínum fyrir í fjárvörslusjóði fyrir syni sína og skipað systur sína fjárvörsluaðila. Það þýddi að Kouri hefði aldrei haft beinan aðgang að fjármunum hans. Rannsókn leiddi einnig í ljós að nokkrum vikum fyrir dauða hans hefði hún einnig tekið út nýja líftryggingu á nafn hans, sem sérfræðingur taldi að hefði verið undirritaður með fölsun.
Lykilvitni ákæruvaldsins var húshjálpin á heimili hjónanna, Carmen Lauber, sem sagðist hafa selt Kouri fíkniefni ítrekað skömmu áður en Eric lést, þar á meðal fentanýl. Saksóknarar sögðu einnig að fyrri tilraun til að eitra fyrir honum hefði átt sér stað á Valentínusardaginn 2022 þegar hún átti að hafa sett eitur í samloku sem hún keypti handa honum. Eftir að sú tilraun mistókst er hún sögð hafa óskað eftir sterkara efni.
Kouri á nú yfir höfði sér lífstíðarfangelsi þegar refsing verður ákveðin 13. maí næstkomandi, en þann dag hefði Eric einmitt haldið upp á 44 ára afmælisdaginn sinn hefði hann lifað.