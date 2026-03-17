fbpx
Þriðjudagur 17.mars 2026

Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu

Þriðjudaginn 17. mars 2026 14:30

Myndin sýnir vopn sem lögregla fann í bíl parsins og haldlagði. Mynd: Policia Nacional.

Óþægilegt atvik átti sér stað seint í gærkvöld á götum úti í Suður-Tenerife. Tuttugu og níu ára gamall maður og 19 ára kona eru í haldi lögreglu vegna atviksins. Canarian Weekly greinir frá.

Atburðarásin hófst um klukkan hálfeitt eftir miðnætti er 19 ára stúlkan greip utan um ferðakonu aftan frá og hrifsaði af henni farsíma og úr. Nærstaddir vegfarendur komu ferðakonunni til hjálpar og yfirbuguðu stúlkuna í því skyni að endurheimta þýfið.

Félagi stúlkunnar, áðurnefndur 29 ára gamall maður, miðaði þá byssu á ferðamennina, og skipaði þeim að láta stúlkuna lausa. Hann lét ekki þar við sitja heldur skaut úr byssunni. Mikil skelfing greip um sig meðal ferðamannanna en síðar kom í ljós að byssan sem hann notaði var loftbyssa.

Skotmaðurinn flýði af vettvangi en var handtekinn skömmu síðar ásamt ungu konunni.

Við rannsókn lögreglu var lagt hald á nokkurt magn vopna sem fannst í bíl parsins. Þau verða leidd fyrir dómara í dag en bæði eru með brotaferil að baki.

 

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 35 mínútum
Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Trump afhjúpaði óvart erfið veikindi þingmanns – „Okey, þetta var ekki orðið opinbert“
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Ísraelsmenn drápu yfirmann öryggisráðs Írans í nótt – Hótaði Trump í síðustu viku
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar
Pressan
Í gær
Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir

Mest lesið

Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Sauð gjörsamlega upp úr í beinni útsendingu þegar Rikki G stýrði umræðum – „Þetta eru bara staðreyndir vitleysingurinn þinn“
Þess vegna var forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru um kynferðislega áreitni
Klókur Íslendingur vann tæpar 18 milljónir – „Ég var svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða“

Nýlegt

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Lekamál hjá Chelsea er aftur komið upp – Franskir miðlar með upplýsingar um liðið í kvöld
Sandra og Heimir selja í Hveragerði og flytja sig um set
Dómsmálaráðuneytið sagði ekki upp samningi um íslenskupróf
Sagðar auknar líkur á því að Jóhann Bergi skrifi undir hjá Breiðablik
Skúffuð yfir að önnur heiðraði minningu Robert Redford -„Ég hef meira að segja“
Pressan
Í gær
Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum
Pressan
Í gær

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim
Pressan
Í gær
Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni
Pressan
Í gær
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Pressan
Í gær

Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið

Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið
Pressan
Í gær

Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin

Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin
Pressan
Í gær
Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út
Pressan
Í gær

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum
Pressan
Í gær
Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?
Pressan
Í gær
Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband

Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum

Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stal AirPods – Hefði betur sleppt því
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“
Pressan
Fyrir 2 dögum
DNA úr tveimur mönnum var eins – Hvor þeirra var morðinginn?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Óvænt uppgötvun í svefnherberginu – Þess vegna missa konur kannski kynlífsáhugann á undan körlum

Óvænt uppgötvun í svefnherberginu – Þess vegna missa konur kannski kynlífsáhugann á undan körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér

Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan

Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan
Pressan
Fyrir 2 dögum
Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þessar plöntur elska kaffikorg – Vaxa hraðar, verða sterkari og fallegri
Pressan
Fyrir 2 dögum

Draga reykingar úr stressi? – Læknir aflífar mýtur um reykingar

Draga reykingar úr stressi? – Læknir aflífar mýtur um reykingar
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Nýi Nostradamus“ með hrollvekjandi spádóm – Gerist nú í mars

„Nýi Nostradamus“ með hrollvekjandi spádóm – Gerist nú í mars
Pressan
Fyrir 2 dögum
Gæti skeifa leyst 26 ára gamla ráðgátu?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessi merki um Parkinsonssjúkdóminn þekkir þú kannski ekki