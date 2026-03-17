Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu

Óþægilegt atvik átti sér stað seint í gærkvöld á götum úti í Suður-Tenerife. Tuttugu og níu ára gamall maður og 19 ára kona eru í haldi lögreglu vegna atviksins. Canarian Weekly greinir frá.
Atburðarásin hófst um klukkan hálfeitt eftir miðnætti er 19 ára stúlkan greip utan um ferðakonu aftan frá og hrifsaði af henni farsíma og úr. Nærstaddir vegfarendur komu ferðakonunni til hjálpar og yfirbuguðu stúlkuna í því skyni að endurheimta þýfið.
Félagi stúlkunnar, áðurnefndur 29 ára gamall maður, miðaði þá byssu á ferðamennina, og skipaði þeim að láta stúlkuna lausa. Hann lét ekki þar við sitja heldur skaut úr byssunni. Mikil skelfing greip um sig meðal ferðamannanna en síðar kom í ljós að byssan sem hann notaði var loftbyssa.
Skotmaðurinn flýði af vettvangi en var handtekinn skömmu síðar ásamt ungu konunni.
Við rannsókn lögreglu var lagt hald á nokkurt magn vopna sem fannst í bíl parsins. Þau verða leidd fyrir dómara í dag en bæði eru með brotaferil að baki.