Þriðjudagur 17.mars 2026

Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði

Þriðjudaginn 17. mars 2026 17:30

Fyrrverandi eigandi útfararþjónustu í Colorado, kona að nafni Carie Hallford, í Bandaríkjunum hefur verið dæmd í 18 ára fangelsi fyrir alríkissvik. Eiginmaður hennar, Jon Hallford, hafði áður verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir sama mál.

Hjónin ráku útfararstofu í Colorado en óhætt er að ófögur sjón hafi mætt yfirvöldum þegar þau fengu ábendingu um að ekki væri allt með felldu í rekstri útfararstofunnar.

Tæplega 200 lík fundust falin í niðurníddu húsnæði, en hjónin höfðu tekið við meira en 130 þúsund Bandaríkjadölum frá syrgjandi fjölskyldum fyrir að sjá um útfararþjónustu, þar á meðal líkbrennslur.

Í stað þess að veita þjónustuna fengu sumir aðstandendur duftker sem reyndust innihalda steypublöndu. Í að minnsta kosti tveimur tilvikum kom einnig í ljós að rangt lík hafði verið grafið.

Carie játaði í ágúst sök í málinu og viðurkenndi að hún og fyrrverandi eiginmaður hennar, Jon, hefðu svikið viðskiptavini og haft af yfirvöldum tæplega 900 þúsund dollara styrk. Styrkurinn var veittur til að koma til móts við rekstrarvanda lítilla fyrirtækja á tímum kórónuveirufaraldursins.

Líkin fundust árið 2023 og vakti málið mikinn óhug, eðli málsins samkvæmt. Aðkoman var skelfileg og var allt morandi í meindýrum í húsnæðinu. Margir þeirra sem höfðu falið útfararþjónustunni umsjón með útför ástvina sinna hafa glímt við sektarkennd, skömm og alvarleg kvíðaeinkenni, að því er fram kemur í frétt AP.

Fjölmörg fórnarlömb mættu fyrir dóminn og hvöttu dómarann til að beita hámarksrefsingu. Ein þeirra, Kelly Schloesser, sagðist hafa beðið látna móður sína afsökunar á að hafa ekki gætt hennar betur.

Saksóknarar lögðu einnig áherslu á að fyrrverandi hjónin hefðu eytt hluta af neyðarlánum sem ætluð voru til reksturs útfararþjónustunnar í lúxusvörur, ökutæki, rafmyntir og fegrunaraðgerðir, í stað þess að nota fjármunina í rekstur fyrirtækisins.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 10 mínútum
Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Netanyahu reynir að sanna að hann sé hvorki dauður né gervigreind – Netverjar eru ekki sannfærðir
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Trump úthúðar „bandamönnum“ í NATO og segist enga hjálp þurfa lengur – „VIÐ ÞURFTUM HANA ALDREI!“
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Ferðamenn á Suður-Tenerife skelfingu lostnir eftir að maður ógnaði þeim með byssu
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Háttsettur embættismaður segir af sér og segir að Trump hafi verið plataður í stríð – „Þetta var lygi“
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Er Ben litli loksins fundinn? – Telur mann sinn vera sláandi líkan breska drengnum sem hvarf sporlaust fyrir 35 árum

Mest lesið

Mynd af Óskarsverðlaunahátíðinni afhjúpar hræsni fræga fólksins í umhverfismálum
Árásin í Túnunum vegna skuldauppgjörs
Katrín Edda flytur heim eftir 14 ár erlendis – Fer yfir stöðuna, hvar þau ætla að búa og hvers vegna
Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Sauð gjörsamlega upp úr í beinni útsendingu þegar Rikki G stýrði umræðum – „Þetta eru bara staðreyndir vitleysingurinn þinn“

Nýlegt

Hvetja Breta til að leita skjóls á Íslandi ef stríð brýst út
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Sverrir Norland hneykslaður – „Viðurstyggilegt við að búðarstarfsfólk þurfi að fara niður á skeljarnar og grátbiðja viðskiptavini“
Carrick sagður leggja það til við stjórn United að þeir skipti um skoðun
Sorglegt andlát 22 ára karlmanns sem var í leit að næsta tækifæri – Dánarorsök liggur ekki fyrir
Telur að vonarstjarna Arsenal missi af leikjum á næstunni – Þarf að mæta í skólann og taka próf
Bælingarmál séra Jakobs Rolland fréttist til Vatíkansins
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar
Pressan
Í gær

Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir

Heilahimnubólga veldur ótta í háskólabæ – Tveir látnir og ellefu alvarlega veikir
Pressan
Í gær
Götulistamaðurinn Banksy afhjúpaður – Þetta er maðurinn
Pressan
Í gær
Tucker Carlson segir að dómsmálaráðuneytið sé að rannsaka hann vegna meintra tengsla við Íran – „Ég má tala við hvern sem er“
Pressan
Í gær

Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum

Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum
Pressan
Í gær

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim

Voru blekktir til að berjast fyrir Rússa en snúa nú heim
Pressan
Í gær
Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni
Pressan
Í gær

Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði

Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði
Pressan
Í gær
Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið
Pressan
Í gær
Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin
Pressan
Í gær

Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út

Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband

Svona mikla orku notar gervigreind til að búa til 5 sekúndna myndband
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ert þú óvenjulega vingjarnleg manneskja? – Þá býrðu líklega yfir þessum eiginleikum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stal AirPods – Hefði betur sleppt því

Stal AirPods – Hefði betur sleppt því
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“
Pressan
Fyrir 2 dögum

DNA úr tveimur mönnum var eins – Hvor þeirra var morðinginn?

DNA úr tveimur mönnum var eins – Hvor þeirra var morðinginn?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Óvænt uppgötvun í svefnherberginu – Þess vegna missa konur kannski kynlífsáhugann á undan körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“

„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan

Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan
Pressan
Fyrir 3 dögum
Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessar plöntur elska kaffikorg – Vaxa hraðar, verða sterkari og fallegri