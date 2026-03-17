Fékk 18 ára dóm eftir að 200 lík fundust í niðurníddu húsnæði

Hjónin ráku útfararstofu í Colorado en óhætt er að ófögur sjón hafi mætt yfirvöldum þegar þau fengu ábendingu um að ekki væri allt með felldu í rekstri útfararstofunnar.
Tæplega 200 lík fundust falin í niðurníddu húsnæði, en hjónin höfðu tekið við meira en 130 þúsund Bandaríkjadölum frá syrgjandi fjölskyldum fyrir að sjá um útfararþjónustu, þar á meðal líkbrennslur.
Í stað þess að veita þjónustuna fengu sumir aðstandendur duftker sem reyndust innihalda steypublöndu. Í að minnsta kosti tveimur tilvikum kom einnig í ljós að rangt lík hafði verið grafið.
Carie játaði í ágúst sök í málinu og viðurkenndi að hún og fyrrverandi eiginmaður hennar, Jon, hefðu svikið viðskiptavini og haft af yfirvöldum tæplega 900 þúsund dollara styrk. Styrkurinn var veittur til að koma til móts við rekstrarvanda lítilla fyrirtækja á tímum kórónuveirufaraldursins.
Líkin fundust árið 2023 og vakti málið mikinn óhug, eðli málsins samkvæmt. Aðkoman var skelfileg og var allt morandi í meindýrum í húsnæðinu. Margir þeirra sem höfðu falið útfararþjónustunni umsjón með útför ástvina sinna hafa glímt við sektarkennd, skömm og alvarleg kvíðaeinkenni, að því er fram kemur í frétt AP.
Fjölmörg fórnarlömb mættu fyrir dóminn og hvöttu dómarann til að beita hámarksrefsingu. Ein þeirra, Kelly Schloesser, sagðist hafa beðið látna móður sína afsökunar á að hafa ekki gætt hennar betur.
Saksóknarar lögðu einnig áherslu á að fyrrverandi hjónin hefðu eytt hluta af neyðarlánum sem ætluð voru til reksturs útfararþjónustunnar í lúxusvörur, ökutæki, rafmyntir og fegrunaraðgerðir, í stað þess að nota fjármunina í rekstur fyrirtækisins.