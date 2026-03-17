Þriðjudagur 17.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife

Þriðjudaginn 17. mars 2026 17:30

Leit er hafin að 61 árs gömlum breskum ferðamanni sem hvarf á Suður-Tenerife síðasta sunnudag, aðeins einhverjum klukkustundum eftir að hann og eiginkona hans komu til eyjarinnar.

Greint er frá málinu á Canarian Weekly og maðurinn sagður heita Michael, en ekki getið um eftirnafn hans. Hvarf hans er af vinum og ættingjum sagt vera afar ólíkt honum en Michael skilaði sér ekki á gististað sinn, íbúðahótel í Los Cristianos, eftir stutta morgungöngu. Hann fór út úr húsi um hálfáttaleytið á sunnudagsmorguninn og ætlaði út í verslun i nágrenninu. Síðan hefur ekki spurst til hans.

Michael og eiginkona hans komu til Tenerife seint á laugardagskvöldið.

Michael, sem er 1,85 m á hæð og var bláklæddur er síðast sást til hans, var ekki með farsíma eða vegabréf á sér og aðeins lítilræði af reiðufé.

Lögregla hefur spurst fyrir um hann á sjúkrahúsum í nágrenninu en án árangurs.

Þeir sem gætu haft upplýsingar um Michael eru beðnir um að senda póst á netfangið enquiries@missingpersonstenerife.com

 

