Afar dularfullt mannshvarf á Tenerife

Leit er hafin að 61 árs gömlum breskum ferðamanni sem hvarf á Suður-Tenerife síðasta sunnudag, aðeins einhverjum klukkustundum eftir að hann og eiginkona hans komu til eyjarinnar.
Greint er frá málinu á Canarian Weekly og maðurinn sagður heita Michael, en ekki getið um eftirnafn hans. Hvarf hans er af vinum og ættingjum sagt vera afar ólíkt honum en Michael skilaði sér ekki á gististað sinn, íbúðahótel í Los Cristianos, eftir stutta morgungöngu. Hann fór út úr húsi um hálfáttaleytið á sunnudagsmorguninn og ætlaði út í verslun i nágrenninu. Síðan hefur ekki spurst til hans.
Michael og eiginkona hans komu til Tenerife seint á laugardagskvöldið.
Michael, sem er 1,85 m á hæð og var bláklæddur er síðast sást til hans, var ekki með farsíma eða vegabréf á sér og aðeins lítilræði af reiðufé.
Lögregla hefur spurst fyrir um hann á sjúkrahúsum í nágrenninu en án árangurs.
Þeir sem gætu haft upplýsingar um Michael eru beðnir um að senda póst á netfangið enquiries@missingpersonstenerife.com