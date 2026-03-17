18 ára stúlka látin í alvarlegum heilahimnubólgufaraldri í Bretlandi

Reglubundnar bólusetningar gegn þessum stofni fyrir ungabörn og lítil börn hófust ekki fyrr en árið 2015 í Bretlandi sem þýðir að núverandi kynslóð unglinga og háskólanema er almennt ekki varin gegn honum.
Í frétt Mail Online kemur fram að sérfræðingar telji að útbreiðsla sjúkdómsins í skólum og við University of Kent í Canterbury kunni að hafa breiðst út vegna þess að ungmenni deildu rafrettum á skemmtistað.
Þegar hafa borist fréttir af grunuðu tilfelli í London þar sem 24 ára kona var lögð inn á sjúkrahús. Breskir fjölmiðlar greindu frá því í gær að hin 18 ára gamla Juliette Kenny væri önnur þeirra sem hefði látist.
Juliette lést á laugardag, umkringd fjölskyldu sinni, en hún var nemandi við Queen Elizabeth’s Grammar School í Faversham, þar sem skólastjórnendur og samnemendur hafa lýst mikilli sorg vegna fráfalls hennar.
Skólastjóri skólans sagði Juliette hafa verið ástsælan og virkan þátttakanda í skólasamfélaginu, þekktan fyrir jákvæðni, hlýju og góða nærveru.
Annar einstaklingur, 21 árs nemandi við University of Kent í Canterbury, er einnig látinn eftir smit og að minnsta kosti ellefu aðrir hafa veikst alvarlega.
Komið hefur fram að smitin kunni að tengjast viðburði sem haldinn var á skemmtistaðnum Club Chemistry í Canterbury í byrjun mars. Heilbrigðisyfirvöld hafa hvatt alla sem sóttu staðinn dagana 5.–7. mars til að leita sér sýklalyfjameðferðar í varúðarskyni.
Eigandi staðarins hefur sagt að yfir tvö þúsund manns hafi sótt viðburði þar þessa daga, en staðnum hefur verið lokað tímabundið meðan rannsókn stendur yfir.