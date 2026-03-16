Tucker Carlson segir að dómsmálaráðuneytið sé að rannsaka hann vegna meintra tengsla við Íran – „Ég má tala við hvern sem er“

Hægrisinnaði fjölmiðlamaðurinn Tucker Carlson telur sig ekki eiga gott í vændum og segir að bandaríska dómsmálaráðuneytið sé að undirbúa ákæru gegn honum. Carlson deildi myndbandi á samfélagsmiðlinum X um helgina þar sem hann sagði að rafræn samskipti hans hefðu verið rannsökuð vegna ásakana um að hann hefði verið að ræða við fólk í Íran áður en innrás Bandaríkjanna hófst þar í landi.
„Glæpurinn sem um ræðir væri, að því er virðist, brot gegn lögum um erlenda umboðsmenn eða eitthvað í þá áttina, að hafa starfað sem útsendari erlends ríkis,“ sagði fjölmiðlamaðurinn sem hefur talað opinskátt um andstöðu sína við hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna í Íran. Carlson segist ekki hafa áhyggjur af þessari rannsókn enda hafi hann engin lög brotið og aldrei þegið greiðslur fyrir að ganga hagsmuna erlends ríkis.
„Það er vinnan mín að ræða við alla á öllum tímum og reyna að varpa ljósi á það sem er að gerast í heiminum. Það er bókstaflega vinnan mín og ég er ekkert að fara að hætta því og ætti, að mínu mati, ekki að gera það. Ég er líka Bandaríkjamaður. Ég má tala við hvern sem er. Ég hef engin leyndarmál til að opinbera. Svo lagalega tel ég að þetta mál þeirra sé fásinna og ég efast um að það verði eitthvað úr því.“
Carlson hefur ítrekað gagnrýnt Donald Trump Bandaríkjaforseta fyrir stríðið við Íran sem hann segir ógeðfellt. Þetta hefur meðal annars orðið til þess að Trump, sem áður leit á Carlson sem náinn stuðningsmann, hefur lýst því yfir að Carlson sé ekki lengur hluti af MAGA-hreyfingunni.
„Tucker hefur villst af réttri braut. Ég vissi það fyrir löngu og hann er ekki MAGA. MAGA er að bjarga landinu okkar. MAGA er að gera þjóð okkar stórfenglega aftur. MAGA setur Bandaríkin í fyrsta sæti en Tucker gerir það ekki. Og Tucker er ekki nógu greindur til að sjá það.“
Carlson mun hafa lýst sig mótfallinn stríðinu á þremur fundum í Hvíta húsinu áður en hernaðaraðgerðirnar hófust þann 28. febrúar.