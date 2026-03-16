Par dæmt í fangelsi fyrir að eltihrella þroskahamlaðan starfsmann kjúklingastaðar

Mánudaginn 16. mars 2026 22:00

Jade Stone og Tryston Cullon. Lögreglumynd.

Þau Jade Stone og Trysten Cullon, í borginni Charlotte í Norður-Karólínu, BNA, hlutu nýlega fangelsisdóma fyrir ofsóknir gegn þroskaheftum starfsmanni kjúlkingastaðar í borginni, Chick-fil-A.

Ákærðu eru bæði 27 ára gömul en atlagan gegn starfsmanninum stóð yfir dagana 5. til 8. september árið 2024. Þau Jade og Trysten voru á höttunum eftir peningum fyrir fíkniefnum og ákváðu að fá síma mannsins lánaðan til að hringja úr honum. Starfsmaðurinn hét Christopher Tsoulous og var 37 ára gamall, með hjarta úr gulli, að sögn kunnugra, en með þroska á við grunnskólabarn. Þau reyndu árangurslaust að komast yfir fjármuni mannsins með því að opna greiðsluöppin á símanum hans en án árangurs.

Eftir það fóru þau að senda foreldrum hans hótanir og ásakanir. Sökuðu þau Christopher um að tæla táningsstúlkur og vera vændiskaupandi. Þau sögðust myndu greina vinnuveitendum hans frá hegðun hans ef þau fengju ekki 300 dollara greiðslu.

Þó að þessi atlaga stæði aðeins yfir í nokkra daga dró hún Christopher til dauða. Hann skaut sig til bana á veröndinni fyrir utan heimili sitt. Ástvinir hans greindu frá því við réttarhöldin að hann hafi ekki getað skilið að hann gerði ekkert rangt og var aðeins þolandi lyga og fáránlegra ásakana tveggja fíkla í örvæntingu.

Jade Stone og Trysten Cullon játuðu brot sín og lýstu yfir iðrun við réttarhöldin. Jade var dæmd í 27 mánaða fangelsi en Trysten í 41 mánaða fangelsi. Hann fékk þyngri dóm þar sem hann var með dóma að baki en Jade með hreina sakaskrá.

Málið þykir vera mikill harmleikur í Charlotte og margir harma dauða vingjarnalega starfsmannsins á kjúklingastaðnum, Christopher Tsoulous.

Nánar má lesa um málið hér.

