Hlúði að „broddgelti“ alla nóttina – Komst að sannleikanum hjá dýralækninum

Hún fór heim með dýrið, fóðraði pappakassa með dagblöðum og setti kattamat ofan í svo broddgölturinn gæti borðað eitthvað og náð sér.
En þegar kom fram á morgun hafði dýrið ekki hreyfst og hvað þá snert matinn.
Konan hafði miklar áhyggjur af dýrinu og flýtti sér á Lower Moss Wood Nature Reserve and Wildlife sjúkrahúsið með það.
Þegar Janet Kotze, dýralæknir, opnaði kassann, sem dýrið var í, sá hún strax að eitthvað mikið var að. Þyngdin passaði ekki og broddgölturinn virtist vera óvenjulega dúnkenndur.
Það tók hana ekki margar sekúndur að átta sig á staðreyndum málsins – Þetta var ekki dýr, heldur mjúkur dúskur af prjónaðri húf.
Konan skammaðist sín mjög og lét sig hverfa mjög hljóðlega með pappakassann.
Sagan fór á mikið flug og margir hafa hlegið að konunni. En hjá dýralækninum er litið öðruvísi á þetta og hefur konunni verið hrósað fyrir að vera með hjartað á réttum stað.