fbpx
Götulistamaðurinn Banksy afhjúpaður – Þetta er maðurinn

Mánudaginn 16. mars 2026 13:02

Einn þekktasti götulistamaður heims, Bansky, hefur loksins verið afhjúpaður eftir að fréttastofa Reuters lagðist í ítarlega rannsóknarvinnu. Samkvæmt umfjölluninni er listamaðurinn 51 árs gamall, frá borginni Bristol og er skírnarnafn hans Robin Gunningham.

Banksy er þekktur fyrir götumyndir sínar sem senda oftar en ekki sterk samfélagsleg og pólitísk skilaboð, til dæmis um stríð og frið

Hann hefur ávallt forðast sviðsljósið og hefur það lengi verið sveipað dulúð hvert hans rétta nafn er. Verk hans hafa verið mjög eftirsótt meðal safnara og hafa þau selst á milljónir dollara á alþjóðlegum uppboðsmörkuðum.

Í umfjöllun Reuters kemur fram að Robin hafi árið 2008 breytt nafni sínu í David Jones sem er eitt algengasta karlmannsnafn í Bretlandi, í þeim tilgangi að dylja hver hann væri og komast hjá því að vera auðkenndur.

Nafnleynd hans hefur verið hluti af ímynd hans og listsköpun, en Reuters segist hafa sett saman margvísleg gögn og vitnisburði til að styðja niðurstöður sínar.

Meðal gagna sem fréttastofan vísar til eru upplýsingar úr ferð til Úkraínu árið 2022, þar sem Gunningham var myndaður þar sem hann ræddi við heimamenn. Þá er einnig vísað til handtökuskýrslu lögreglunnar í New York frá árinu 2000 sem innihélt undirritaða handskrifaða játningu.

Fullyrðingar um að Gunningham sé Banksy hafa áður komið fram, meðal annars í breska blaðinu Mail on Sunday árið 2008. Reuters telur þó að ný rannsókn sín dragi fram fleiri sönnunargögn sem styðji þessa kenningu.

Jafnframt segjast höfundar umfjöllunarinnar hafa hrakið þá útbreiddu tilgátu að Banksy sé tónlistarmaðurinn Robert Del Naja, forsprakki hljómsveitarinnar Massive Attack. Rannsóknin leiddi þó í ljós að Del Naja var einnig staddur í Úkraínu árið 2022, en samkvæmt Reuters var hann þar ásamt Gunningham.

Í frétt Reuters kemur fram að engin viðbrögð hafi borist frá talsmanni Banksy þegar eftir þeim var leitað. Lögmaður listamannsins, Mark Stephens, sagði hins vegar í yfirlýsingu að skjólstæðingur hans segi ýmislegt rangt í umfjölluninni. Þá bætti hann við að Banksy sé umhugað um nafnleynd sína þar sem hann hafi orðið fyrir ógnunum og hótunum.

Reuters varði ákvörðun sína um að nafngreina listamanninn og taldi almenning hafa ríka hagsmuni af því að vita hver stendur að baki umræddri listsköpun.

Slave Labour eftir listamanninn Banksy. Mynd/Wikimedia commons
