Sunnudagur 15.mars 2026

Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði

Sunnudaginn 15. mars 2026 21:00

Madeira í Portúgal.

Það er margt sem þarf að taka afstöðu til og undirbúa áður en taka ellilífeyris hefst. Til dæmis hvar á maður að búa. Flestir velja að halda sig í því umhverfi sem þeir þekkja best en aðrir velja að pakka niður í tösku og flytja á hlýrri slóðir þar sem það er ódýrara að lifa.

International Living hefur birt niðurstöður rannsóknar á hvar er ódýrast að vera á eftirlaunum 2026.

Fram kemur að Portúgal sé góður valkostur fyrir Evrópubúa því þar sé ódýrt að lifa og það sé hægt að lifa þægilegu lífi án þess að þurfa að sætta sig við síðri innviði og þjónustu.

International Living segir að það sé hægt að spara enn meira en þá þurfi Evrópubúar að fara út fyrir álfuna sína.

Sri Lanka er efst á listanum og þar er hægt að lifa þægilegu lífi fyrir sem svarar til um 260.000 íslenskra króna á mánuði.

Einn þeirra sem hefur flutt til Sri Lanka er Roland Dalton en hann hefur búið þar í mörg ár. Í samtali við tímaritið Travel + Leisure sagði hann að inni í mánaðarlegum útgjöldum rúmist vel að leigja húsnæði nærri ströndinni, að fara á veitingastaði, ferðast um eyjuna, nudd og þátttaka í margvíslegu félagslífi.

Hann og eiginkona hans leigja einbýlishús með garði og lítilli sundlaug fyrir um 50.000 krónur á mánuði. Fyrir rafmagn og annað tengt húsinu greiða þau 6.000 krónur. Samgöngur eru að hans sögn mjög ódýrar.

Á eftir Sri Lanka koma Víetnma, Taíland, Balí í Indónesíu og Malasía.

Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni
Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið
Bandaríski draumurinn hefur snúist við – Nú vilja margir yfirgefa Bandaríkin
Þetta eru helstu ástæðurnar fyrir að myglusveppur nær að breiðast út
Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum
Á hvaða vikudegi er fólk hamingjusamast?
Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum

Valgarður segir þetta einkenna þá sem vilja ekki atkvæðagreiðslu um ESB viðræður
Ung móðir lenti í óhugnanlegri reynslu eftir fyllerí – „Af hverju get ég ekki hreyft fæturna?“
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda

Fólk gapandi eftir að upplýst var um fund Miðflokks með öfgasamtökum – „Trúðarnir heimsóttu Trumpistan“
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Hafdís Björg opnar sig frekar um heimilisofbeldið – „Fólk getur ekki sett sig í þessi spor ef það hefur ekki verið þarna“
„Með hálfum huga knúði ég dyra á húsi Davíðs í ágúst 2019“
Ferðamenn hundsuðu viðvaranir og gengu á ísnum í Kerinu – „Kannski gleypir Balroggurinn þá“
Miðvörður sem er á blaði hjá United í sumar
Höskuldur var í Mexíkó þegar ofbeldisalda braust út: Segir að þetta hafi vakið mestan óhug – „Þá væri ekki allur sannleikurinn að koma í upplýsingagjöfinni frá þeim“
Ívar furðar sig á að þessu sé ekki gert hærra undir höfði – „Fara allir á móti þeim“
Of ungur til að fá að spila fyrir United
Ef þú ert yngsta barnið þá geturðu aldrei losað þig við þessar venjur
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin

Stærsti kakóframleiðandi heims stendur frammi fyrir miklum vanda
Stal AirPods – Hefði betur sleppt því
„Þetta geri ég aldrei í svefnherberginu“

DNA úr tveimur mönnum var eins – Hvor þeirra var morðinginn?

Óvænt uppgötvun í svefnherberginu – Þess vegna missa konur kannski kynlífsáhugann á undan körlum
Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér

„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“
Verkir í hnakka eru oft tengdir andlegri líðan
Marjorie Taylor Greene með hrollvekjandi viðvörun varðandi Trump – „Ég held að hann sé ekki að grínast“

Þessar plöntur elska kaffikorg – Vaxa hraðar, verða sterkari og fallegri

Draga reykingar úr stressi? – Læknir aflífar mýtur um reykingar
„Nýi Nostradamus“ með hrollvekjandi spádóm – Gerist nú í mars
Gæti skeifa leyst 26 ára gamla ráðgátu?

Þessi merki um Parkinsonssjúkdóminn þekkir þú kannski ekki
Þessar bílategundir eru líklegastar til að ná 400.000 kílómetrum
Þess vegna ruglumst við á nöfnum ástvina okkar
Ítalía velti Grikklandi úr toppsætinu

Segir að kona sem sakaði Trump um brot gegn sér hafi fengið sáttagreiðslu frá dánarbúi Epsteins

10 ára drengur lést eftir að fósturmóðir hans settist á hann
Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma

Tesla bindur vonir við nýjan bíl með engu stýri og engum pedölum
Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Eyjan undan ströndum Írans sem enginn þorir að ráðast á

Reyndi að valda konu fósturláti með því að setja sterkt verkjalyf í lasagna

Barin til óbóta í ástarhreiðrinu sem elskhuginn hafði útbúið – „Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun“
Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi