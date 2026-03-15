Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði

International Living hefur birt niðurstöður rannsóknar á hvar er ódýrast að vera á eftirlaunum 2026.
Fram kemur að Portúgal sé góður valkostur fyrir Evrópubúa því þar sé ódýrt að lifa og það sé hægt að lifa þægilegu lífi án þess að þurfa að sætta sig við síðri innviði og þjónustu.
International Living segir að það sé hægt að spara enn meira en þá þurfi Evrópubúar að fara út fyrir álfuna sína.
Sri Lanka er efst á listanum og þar er hægt að lifa þægilegu lífi fyrir sem svarar til um 260.000 íslenskra króna á mánuði.
Einn þeirra sem hefur flutt til Sri Lanka er Roland Dalton en hann hefur búið þar í mörg ár. Í samtali við tímaritið Travel + Leisure sagði hann að inni í mánaðarlegum útgjöldum rúmist vel að leigja húsnæði nærri ströndinni, að fara á veitingastaði, ferðast um eyjuna, nudd og þátttaka í margvíslegu félagslífi.
Hann og eiginkona hans leigja einbýlishús með garði og lítilli sundlaug fyrir um 50.000 krónur á mánuði. Fyrir rafmagn og annað tengt húsinu greiða þau 6.000 krónur. Samgöngur eru að hans sögn mjög ódýrar.
Á eftir Sri Lanka koma Víetnma, Taíland, Balí í Indónesíu og Malasía.