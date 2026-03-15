Segir rétt að leita til dýralæknis ef þetta kemur upp hjá hundum

Þetta kemur fram í umfjöllun Express sem hefur eftir Carolanne Cicero, dýrahjúkrunarfræðingi og ráðgjafa hjá Bella+Duke, að það sé ekki hægt að greina hunda með skammdegisþunglyndi eins og fólk. En hún sagði að samt sem áður séu skýr merki um að veturinn hafi neikvæð áhrif á marga hunda.
„Strangt til tekið, þá þjást hundar ekki af skammdegisþunglyndi eins og fólk. En ef hundurinn þinn virðist vera svolítið „öðruvísi“ þá er það ekki bara ímyndun hjá þér,“ sagði hún.
Hún sagði að sérfræðingar séu almennt sammála um að hundar geti upplifað „vetrardapurleika“ og að merki þess sjáist í breyttri hegðun þeirra.
Algeng merki um að hundur sé niðurdreginn geta verið sljóleiki og lítill áhugi á að hreyfa sig. Margir hundar sofa meira á veturna og sumir hundaeigendur sjá einnig breytingu á matarlyst hundanna. Það getur bæði verið minni áhuga á mat eða þá að hundurinn virðist alltaf vera svangur.
Þess utan geta hundar haldið sig til hlés og missa áhugann á leikföngum og öðru sem þeir hafa gaman af.
Cicero sagði að það sé þrennt sem hundaeigendur eigi að taka sérstaklega alvarlega í þessu samhengi og þurfi að leita skjótt til dýralæknis ef þeir taka eftir þessu hjá hundunum sínum.
Verkir – „Stífleiki eða hægar hreyfingar benda oft til undirliggjandi vanda á borð við gigt, sem verður verri í kulda, frekar en vetrardapurleika,“ sagði hún.
Kvíði – „Ef hundurinn sleikir fæturna mikið eða kjamsar á þeim, þá er það algengt merki um stress eða húðpirring sem þarfnast umönnunar,“ sagði hún.
Tveggja vikna reglan – „Ef einkenni á borð við sljóleika, breytta matarlyst eða að hundurinn haldi sig til hlés, vara í meira en tvær vikur, ætti maður að panta tíma hjá dýralækni til að útiloka að um sjúkdóm sé að ræða,“ sagði hún.
Hún sagði mikilvægt að skýra ekki allar viðvarandi breytingar í hegðun hundsins með árstíðunum því þær geti verið merki um verki eða sjúkdóm sem kalli á meðhöndlun.