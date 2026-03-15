Sunnudagur 15.mars 2026

Hreinsanir Xi Jinpin í hernum geta komið í bakið á honum

Sunnudaginn 15. mars 2026 17:30

Xi Jinping, forseti Kína, hefur hreinsað til í efstu lögum hersins.

Xi Jinping, forseti Kína, hefur staðið fyrir miklum hreinsunum innan kínverska hersins að undanförnu og hafa fjölmargir herforingjar og aðrir háttsettir hermenn verið látnir fjúka. Í nýrri skýrslu er fjallað um hvaða áhrif þetta getur haft.

Herinn gengst nú undir miklar breytingar og barátta Xi Jinping gegn „spillingu“ í eigin röðum hefur verið í fullum gangi um langa hríð.

Í janúar bárust fréttir af því að nánustu bandamenn hans í hermálanefndinni væru horfnir og að margir þeirra væru sakaðir um spillingu og að hafa „traðkað á kerfinu“.

CNN sagði í umfjöllun um málið að hreinsanir forsetans séu hluti af miklum hreinsunum sem tengjast því að hann vill ná sterkari stjórn á hernum og kommúnistaflokknum.

Í nýrri skýrslu frá bandarísku hugveitunni CSIS kemur fram að 36 herforingjar hafi verið látnir taka pokann sinn síðan 2022. Þess utan hafi 65 til viðbótar horfið eða hafi hugsanlega verið látnir taka pokann sinn.

Í heildina eru þeir 101 og margir þeirra hurfu á síðasta ári.

Margir sérfræðingar spyrja sig nú, vegna þessara talna, hvort þetta virki til að nútímavæða herinn eins og Xi Jingpin vill gera.

Bandarískar leyniþjónustustofnanir telja að Kínverjar séu að undirbúa sig undir að geta ráðist á Taívan á næsta ári en kommúnistastjórnin í Peking gerir kröfu um yfirráð yfir Taívan.

Vitað er með vissu að Xi hefur sett hernum það markmið að hann verði stærri en sá bandaríski fyrir 2049.

Í skýrslu CSIS kemur fram að af 52 mikilvægustu herforingjastöðunum í hernum séu aðeins 11 setnar en hinar eru ómannaðar. Telur hugveitan að þetta geti hafa haft áhrif á æfingar hersins við Taívan að undanförnu en frammistaða kínverska hersins þótti slök á þessum æfingum.

