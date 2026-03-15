Hafnaði 4500 milljóna boði í húsið

Flestir hefðu eflaust pakkað svo hratt niður að blekið náði ekki að þorna áður þeir voru fluttir úr húsinu. En það gerði Zammit-fjölskyldan ekki. Hún valdi að búa áfram í húsinu á meðan heilt hverfi var byggt upp í kringum hana.
Þetta gerðist í Quakers Hill, nærri Sydney í Ástralíu.
Sagan um Zammit-fjölskylduna hefur ratað til margra landa og vakið mikla athygli því ótrúlegt að svo háu boði hafi verið hafnað. Allir nágrannar fjölskyldunnar seldu húsin sín og fluttu en fjölskyldan ákvað að sitja sem fastast og er hús hennar nú eins og græn eyja í hafsjó húsa sem eru öll eins.
Boð upp á sem svarar til 4,5 milljarða króna fyrir hús og 20.000 fermetra lóð hlýtur að teljast ansi gott en samt sem áður dugði það ekki til að sannfæra fjölskylduna um að selja.
Húsið er nú nánast umkringt fjölda grárra húsa sem teygja sig allt að girðingunni umhverfis húsið.
En fjölskyldan nýtur þess að vera með 200 metra langa innkeyrslu og risastóra garð.