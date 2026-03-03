Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið

Útbrot á hálsi Bandaríkjaforseta hefur valdið heilabrotum, en útbrotin sáust á myndum af Donald Trump forseta sem voru teknar í Hvíta húsinu í gær. Þetta hefur valdið svo miklu umtali að læknir forsetans hefur séð sig nauðbeygðan til að tjá sig um málið en hann segir í samtali við CNN að útbrotið megi rekja til fyrirbyggjandi meðferðar.
„Trump forseti er að nota mjög hefðbundið krem á hægri hlið hálsins, en um er að ræða fyrirbyggjandi húðmeðferð,“ segir læknirinn Sean Barbabella í yfirlýsingu til CNN. „Forsetinn mun nota kremið í viku og má búast við því að roðinn vari í nokkrar vikur.“
Barbabella fór ekki nánar í saumana á því hvað er verið að fyrirbyggja en Hvíta húsið hafði ekki svarað fyrirspurnum miðilsins í dag. Trump verður áttræður í sumar en hann er elsti maður til að vera svarinn inn í embætti forseta Bandaríkjanna. Sökum aldurs forsetans fá Bandaríkjamenn gjarnan áhyggjur af heilsu hans þegar hann sést með útbrot eða mars, en nokkuð hefur verið fjallað um marbletti sem reglulega hafa birst á handabökum hans. Marblettirnir hafa annars vegar verið útskýrðir með tíðum og þéttum handaböndum samhliða notkun forsetans á blóðþynnandi lyfjum. Forsetinn sjálfur gefur lítið fyrir áhyggjur af heilsu sinni og segist vera hraustasti forseti sem þjóð hans hafi séð.