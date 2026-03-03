fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið

Pressan
Þriðjudaginn 3. mars 2026 14:30

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Útbrot á hálsi Bandaríkjaforseta hefur valdið heilabrotum, en útbrotin sáust á myndum af Donald Trump forseta sem voru teknar í Hvíta húsinu í gær. Þetta hefur valdið svo miklu umtali að læknir forsetans hefur séð sig nauðbeygðan til að tjá sig um málið en hann segir í samtali við CNN að útbrotið megi rekja til fyrirbyggjandi meðferðar.

„Trump forseti er að nota mjög hefðbundið krem á hægri hlið hálsins, en um er að ræða fyrirbyggjandi húðmeðferð,“ segir læknirinn Sean Barbabella í yfirlýsingu til CNN. „Forsetinn mun nota kremið í viku og má búast við því að roðinn vari í nokkrar vikur.“

Barbabella fór ekki nánar í saumana á því hvað er verið að fyrirbyggja en Hvíta húsið hafði ekki svarað fyrirspurnum miðilsins í dag. Trump verður áttræður í sumar en hann er elsti maður til að vera svarinn inn í embætti forseta Bandaríkjanna. Sökum aldurs forsetans fá Bandaríkjamenn gjarnan áhyggjur af heilsu hans þegar hann sést með útbrot eða mars, en nokkuð hefur verið fjallað um marbletti sem reglulega hafa birst á handabökum hans. Marblettirnir hafa annars vegar verið útskýrðir með tíðum og þéttum handaböndum samhliða notkun forsetans á blóðþynnandi lyfjum. Forsetinn sjálfur gefur lítið fyrir áhyggjur af heilsu sinni og segist vera hraustasti forseti sem þjóð hans hafi séð.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 54 mínútum
Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið

Mest lesið

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“

Nýlegt

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Knútur frá deCODE til Syndis
Kona föst í víti frelsissviptinga, nauðgana og misþyrminga
Misskilningur í heimahúsi leiddi til lífshættulegra aðstæðna – Eiginkonan stakk mann sinn og kastaði í hann skærum
Stjarnan æfir hjá utandeildarliði á meðan hann bíður eftir niðurstöðu í málinu
Sýklalyfjaónæm salmonella fannst í fæðubótarefni
Pressan
Í gær
Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust
Pressan
Í gær

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn
Pressan
Í gær
Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað
Pressan
Í gær
Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Pressan
Í gær

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki
Pressan
Í gær

Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?

Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Pressan
Í gær
Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?
Pressan
Í gær

Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið

Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið
Pressan
Í gær
Þegar fólk fer á eftirlaun sér það oftast eftir þessu vali sínu í lífinu
Pressan
Í gær
Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi
Pressan
Í gær

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump

Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi

Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segja algjöran óþarfa að taka verkjalyf við bakverkjum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta þýða algengustu draumarnir
Pressan
Fyrir 2 dögum
Það getur verið auðveldara að sofna ef maður er í sokkum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Pressan
Fyrir 2 dögum

Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?

Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?

Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Skýr niðurstaða – Börn sem fæðast í þessum mánuði standa sig betur í skóla
Pressan
Fyrir 2 dögum
Einkenni hjartaáfalls hjá konum eru oft öðruvísi en hjá körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?

Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kona sökuð um að nema á brott þriggja ára stúlku sem hún sagði að væri týnd dóttir sín

Kona sökuð um að nema á brott þriggja ára stúlku sem hún sagði að væri týnd dóttir sín
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svona velur hundurinn „uppáhaldsmanneskjuna“ sína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svona sér maður hvort fólk er stjórnsamt