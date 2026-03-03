fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan

Pressan
Þriðjudaginn 3. mars 2026 19:27

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Clinton-hjónin sátu fyrir svörum vegna tengsla sinna við níðinginn Jeffrey Epstein fyrir þingnefnd Bandaríkjaþings í síðustu viku. Þar gekk töluvert á. Hjónin höfðu krafist þess í aðdraganda yfirheyrslanna að þær færu fram í heyranda hljóði til að koma í veg fyrir að repúblikanar gætu gert framburð þeirra að pólitísku bitbeini. Kröfunni var hafnað og hjónunum gert að gefa skýrslu bak við luktar dyr. Yfirheyrslurnar voru teknar upp og hafa upptökurnar nú verið birtar.

Það sem helst hefur vakið athygli er að Hillary ætlaði að strunsa út úr yfirheyrslum eftir að mynd af henni var lekið á netið. Það var þingkonan Lauren Boebert sem tók myndina og sendi hana til áhrifavaldsins Benny Johnson sem birti myndina á samfélagsmiðlum. Hillary var upplýst um lekann og virtist þá fá alveg nóg af framkomunni í sinn garð.

„Ég er komin með nóg af þessu. Ef þið ætlið að gera þetta, þá er ég hætt,“ sagði Hillary hátt og snjallt. „Þið megið hneppa mig í varðhald fyrir að vanvirða þinghaldið héðan í frá og til eilífðarnóns þess vegna,“ hélt Hillary áfram og bætti við að þetta væri dæmigerð framkoma af hálfu Repúblikana.

Boebert reyndi að réttlæta lekann og sagðist hafa tekið myndina áður en yfirheyrslurnar höfðu formlega hafist. Hillary tók ekki vel í þessa skýringu.

„Í guðanna bænum, það skiptir ekki máli. Við erum öll að fylgja sömu reglum.“

Var þá gert hlé á yfirheyrslunni en lögmaður Hillary benti á að það væri galið að leka út mynd í ljósi þess að Clinton-hjónin hefðu beðið um að yfirheyrslurnar færu fram fyrir opnum dyrum í beinni útsendingu. Þeirri kröfu hafi þó verið hafnað af þingnefndinni. Það væri því algjörlega ósanngjarnt að Repúblikanar væru sjálfir að greina frá yfirheyrslunum í beinni.

Hillary var svo ekki skemmt þegar Boebert ákvað að spyrja út í Pizzagate-samsærikenninguna, en samkvæmt henni átti Hillary að tengjast barnaníðshring sem átti að hafa verið rekinn í húsnæði pitsastaðar í Washington. Þessi samsæriskenning hefur ítrekað verið afsönnuð. Hillary taldi það galið af Boebert að spyrja út í þetta samsæri.

„Pizzagate var uppspuni frá rótum. Þetta voru svívirðilegar ásakanir sem enduðu með að valda fjölda fólks skaða og varð til þess að vanstilltur ungur maður mætti með hríðskotariffilinn sinn og framdi skotárás á pítustað á svæðinu. Ég trúi ekki að þú sért að vitna í þetta.“

Boebert reyndi þó ítrekað að fá Hillary til að svara spurningum um samsæriskenninguna en lögmenn forsetafrúnnar fyrrverandi mótmæltu.

Eiginmaður Hillary, Bill Clinton, var spurður út í tengsl Epsteins og Donalds Trump en forsetinn fyrrverandi sagði að slíkum spurningum væri betur beint til Trumps sjálfs, enda hafi hann og Epstein verið vinir. Bill sagði:

„Trump sagði mér aldrei nokkuð sem gaf mér tilefni til að halda að hann tengdist einhverju misjöfnu. Hann sagði bara: Við vorum vinir en svo urðu vinslit út af samningi um lóðarkaup. Það er það eina.“

Hjónin neita bæði að hafa vitað nokkuð um glæpi Epsteins. Bill segist hafa átt í vingjarnlegum samskiptum við Epstein, en Epstein hafi ekki verið að koma honum í kynni við ungar konur eða ólögráða stúlkur í kynferðislegum tilgangi. Hillary minnist þess ekki að hafa hitt Epstein sjálfan þó hún hafi kannast við samverkakonu hans, Ghislaine Maxwell. Hjónin segjast auk þess aldrei hafa komið á alræmda eyju í eigu Epsteins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök

Mest lesið

Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“

Nýlegt

Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Sjáðu valdeflandi ræðu Óla Kri fyrir verkefnið stóra
Sauð upp úr fyrir utan Nettó Þönglabakka – Beitti útdraganlegri kylfu
Guardiola leyfir stuðningsmönnum að vona
Grunur leikur á að um íkveikju hafi verið að ræða
Brautryðjandi fallin frá
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið

Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið
Pressan
Í gær
Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“
Pressan
Í gær
Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“
Pressan
Í gær

Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust

Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust
Pressan
Í gær

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn
Pressan
Í gær
Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað
Pressan
Í gær

Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi

Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Pressan
Í gær
Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki
Pressan
Í gær
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Pressan
Í gær

Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?

Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið

Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þegar fólk fer á eftirlaun sér það oftast eftir þessu vali sínu í lífinu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi

Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segja algjöran óþarfa að taka verkjalyf við bakverkjum

Segja algjöran óþarfa að taka verkjalyf við bakverkjum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta þýða algengustu draumarnir
Pressan
Fyrir 2 dögum

Það getur verið auðveldara að sofna ef maður er í sokkum

Það getur verið auðveldara að sofna ef maður er í sokkum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Pressan
Fyrir 2 dögum
Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)

Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?

Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Skýr niðurstaða – Börn sem fæðast í þessum mánuði standa sig betur í skóla
Pressan
Fyrir 3 dögum
Einkenni hjartaáfalls hjá konum eru oft öðruvísi en hjá körlum