Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan

Clinton-hjónin sátu fyrir svörum vegna tengsla sinna við níðinginn Jeffrey Epstein fyrir þingnefnd Bandaríkjaþings í síðustu viku. Þar gekk töluvert á. Hjónin höfðu krafist þess í aðdraganda yfirheyrslanna að þær færu fram í heyranda hljóði til að koma í veg fyrir að repúblikanar gætu gert framburð þeirra að pólitísku bitbeini. Kröfunni var hafnað og hjónunum gert að gefa skýrslu bak við luktar dyr. Yfirheyrslurnar voru teknar upp og hafa upptökurnar nú verið birtar.
Það sem helst hefur vakið athygli er að Hillary ætlaði að strunsa út úr yfirheyrslum eftir að mynd af henni var lekið á netið. Það var þingkonan Lauren Boebert sem tók myndina og sendi hana til áhrifavaldsins Benny Johnson sem birti myndina á samfélagsmiðlum. Hillary var upplýst um lekann og virtist þá fá alveg nóg af framkomunni í sinn garð.
„Ég er komin með nóg af þessu. Ef þið ætlið að gera þetta, þá er ég hætt,“ sagði Hillary hátt og snjallt. „Þið megið hneppa mig í varðhald fyrir að vanvirða þinghaldið héðan í frá og til eilífðarnóns þess vegna,“ hélt Hillary áfram og bætti við að þetta væri dæmigerð framkoma af hálfu Repúblikana.
Boebert reyndi að réttlæta lekann og sagðist hafa tekið myndina áður en yfirheyrslurnar höfðu formlega hafist. Hillary tók ekki vel í þessa skýringu.
„Í guðanna bænum, það skiptir ekki máli. Við erum öll að fylgja sömu reglum.“
Var þá gert hlé á yfirheyrslunni en lögmaður Hillary benti á að það væri galið að leka út mynd í ljósi þess að Clinton-hjónin hefðu beðið um að yfirheyrslurnar færu fram fyrir opnum dyrum í beinni útsendingu. Þeirri kröfu hafi þó verið hafnað af þingnefndinni. Það væri því algjörlega ósanngjarnt að Repúblikanar væru sjálfir að greina frá yfirheyrslunum í beinni.
Hillary var svo ekki skemmt þegar Boebert ákvað að spyrja út í Pizzagate-samsærikenninguna, en samkvæmt henni átti Hillary að tengjast barnaníðshring sem átti að hafa verið rekinn í húsnæði pitsastaðar í Washington. Þessi samsæriskenning hefur ítrekað verið afsönnuð. Hillary taldi það galið af Boebert að spyrja út í þetta samsæri.
„Pizzagate var uppspuni frá rótum. Þetta voru svívirðilegar ásakanir sem enduðu með að valda fjölda fólks skaða og varð til þess að vanstilltur ungur maður mætti með hríðskotariffilinn sinn og framdi skotárás á pítustað á svæðinu. Ég trúi ekki að þú sért að vitna í þetta.“
Boebert reyndi þó ítrekað að fá Hillary til að svara spurningum um samsæriskenninguna en lögmenn forsetafrúnnar fyrrverandi mótmæltu.
Eiginmaður Hillary, Bill Clinton, var spurður út í tengsl Epsteins og Donalds Trump en forsetinn fyrrverandi sagði að slíkum spurningum væri betur beint til Trumps sjálfs, enda hafi hann og Epstein verið vinir. Bill sagði:
„Trump sagði mér aldrei nokkuð sem gaf mér tilefni til að halda að hann tengdist einhverju misjöfnu. Hann sagði bara: Við vorum vinir en svo urðu vinslit út af samningi um lóðarkaup. Það er það eina.“
Hjónin neita bæði að hafa vitað nokkuð um glæpi Epsteins. Bill segist hafa átt í vingjarnlegum samskiptum við Epstein, en Epstein hafi ekki verið að koma honum í kynni við ungar konur eða ólögráða stúlkur í kynferðislegum tilgangi. Hillary minnist þess ekki að hafa hitt Epstein sjálfan þó hún hafi kannast við samverkakonu hans, Ghislaine Maxwell. Hjónin segjast auk þess aldrei hafa komið á alræmda eyju í eigu Epsteins.