Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar

Golfklúbburinn sem um ræðir er einn sá elsti á Englandi og var hann fyrst opnaður á sjöunda áratug 19. aldar.
Umsjónarmaður vallarins, Steve Hopkins, sá að holan virtist vera býsna djúp og augljóst að golfurum stafaði hætta af henni. Þegar málið var kannað nánar kom í ljós að þarna undir var stór og mikill steinlagður vínkjallari.
Í kjallaranum var að finna mikið magn af flöskum undan allskonar víni, þar á meðal kampavíni og púrtvíni.
Martyn Hamer, kennari hjá golfklúbbnum, segir í samtali við breska fjölmiðla að flöskurnar hefðu reynst vera tómar. „Við fórum að grafa dýpra og þá sáum við allar flöskurnar, sem því miður voru tómar,“ sagði hann.
Kjallarinn er talinn hafa tilheyrt Davyhulme-setri sem stóð á svæðinu þar til það var rifið árið 1888 eftir að ekki tókst að finna kaupanda. Setrið hafði staðið þarna áratugum saman og eru sumar flöskurnar taldar vera hátt í 200 ára gamlar.
Þrettánda hola vallarins ber nafnið „The Cellars“, sem bendir til þess að vitneskja um kjallarann hafi lifað áfram þrátt fyrir að hann hafi verið innsiglaður í vel yfir hundrað ár.
Í tilkynningu á samfélagsmiðlum staðfesti golfklúbburinn að kjallaranum hafi verið lokað á ný og flöskurnar fjarlægðar til varðveislu á meðan ákvörðun er tekin um næstu skref.