Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn

Fyrrverandi borgarstjóri DeRidder í Louisiana er heldur betur búinn að koma sér í klípu en hún hefur verið ákærð fyrir kynferðisbrot gegn unglingsdreng. Málið hefur vakið töluverða athygli enda var þolandi málsins aðeins 16 ára gamall á meðan borgarstjórinn fyrrverandi, Misty Roberts, var rúmlega fertug.
Brotið átti sér stað sumarið 2024 en Roberts var handtekinn í ágúst og sagði af sér embætti í kjölfarið. Aðalmeðferð er nú hafin í málinu en Roberts er gert að sök að hafa haft kynmök við 16 ára dreng, og ekki bara einhvern dreng heldur var þolandi vinur sonar hennar.
Af framburði þeirra vitna sem þegar hafa gefið skýrslu má ráða að þetta örlagaríka kvöld hafi Roberts leyft ungmennahóp að halda partý á heimilinu. Roberts hafi tekið virkan þátt í skemmtanahaldinu og keypti áfengi fyrir hópinn enda ungmennin yngri en 18 ára og máttu ekki kaupa áfengi sjálf. Yngsti gesturinn mun hafa verið 14 ára gamall.
Roberts skellti sér í bikiní og fékk sér í glas með krökkunum og fór svo að láta vel að besta vini sonar síns. Þau fóru svo að kyssast við sundlaugina og létu sig svo hverfa inn í svefnherbergi. Við þetta varð hinum ungmennunum töluvert burðið enda drengurinn ólögráða og Roberts á fimmtugsaldri. Sum ungmennanna fóru að glugga svefnherbergisins og sáu þannig hvað þar fór fram en sonur Roberts mun sjálfur hafa séð til móður sinnar og besta vins í gegnum rifu á svefnherbergishurðinni.
„Þau voru „bara sko“ að stunda kynlíf,“ sagði sonurinn í samtali við barnaverndarfulltrúa í fyrra. Sonurinn tók þessu illa og reyndi að fá móður sína til að hætta með því að senda henni textaskilaboð þar sem hann sagði þessa hegðun algjörlega fáránlega.
Eftir að hafa lokið sér af mun Roberts hafa haft samband við DoorDash og fengið sendil þaðan til að skutla til hennar neyðargetnaðarvörn. Sonur hennar hellti sér svo yfir móður sína fyrir athæfið og var mjög miður sín.
Fyrrverandi eiginmaður Roberts lýsti því að hún hafi játað brotið í samtali þeirra á milli og beðið hann að halda þessu leyndu. Vinkona Roberts ákvað að biðja ungmennin í partýinu um að halda kjafti og ljúga um atvikið ef þess þyrfti, enda hafði Roberts þá hótað sjálfsskaða ef málið færi að spyrjast út.
Roberts var í framhaldinu í samskiptum við foreldra þolanda og fullvissaði þau meðal annars um að hún væri ekki þunguð eftir son þeirra.
Samkvæmt lögreglu hófst rannsókn málsins eftir að móðir þolanda hafði samband við lögreglu til að leita ráða. Var móðirin ekki tilbúin að leggja fram formlega kæru á þeim tíma en vildi fá ráðleggingar. Framvísaði hún þá skjáskotum af samtali hennar við Roberts þar sem borgarstjórinn sagðist ekki vera þunguð. Lögregla tók þessu alvarlega og ákvað að hefja rannsókn. Aðspurð sagði móðir þolandans að hún hefði ekki vitað sitt rjúkandi ráð. Hún vildi vernda son sinn en á sama tíma vildi hún að málið yrði úr sögunni. Hún ákvað þó síðar að best væri að kæra og að best væri að leita til lögreglu í öðru sveitarfélagi vegna embættis Roberts.
Roberts neitar sök í málinu, en aðalmeðferð er ekki lokið og verður haldið áfram um helgina.