Mánudagur 02.mars 2026

Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“

Mánudaginn 2. mars 2026 10:49

Yfirvöld í Sádí-Arabíu hafa lokað Ras Tanura-olíuhreinsunarstöðinni eftir að íranski herinn gerði drónaárás á hana í morgun.

Varnarmálaráðuneyti Sádi Arabíu hefur staðfest að tveimur eldflaugum hafi verið skotið að stöðinni sem er við austurströnd landsins.

Stöðin í Ras Tanura er ein sú stærsta í heimi og afkastageta hennar er um 550 þúsund tunnur á dag. Erlendir fjölmiðlar segja að stöðin sé hornsteinn í orkugeira konungsríkisins.

Torbjörn Soltvedt, sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda og starfsmaður greiningarfyrirtækisins Verisk Maplecroft, segir að árásin sé merki um „verulega stigmögnun“ í því stríði sem hófst um helgina þegar Bandaríkin og Ísrael gerðu umfangsmikla árás á Íran.

Segir hann að þetta sýni að orkuinnviðir Persaflóaríkja séu nú „í beinni skotlínu Írans“.

„Árásin er einnig líkleg til að færa Sádí-Arabíu og nágrannaríkin við Persaflóa nær því að taka þátt í hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran,“ sagði hann.

