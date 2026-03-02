Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“

Varnarmálaráðuneyti Sádi Arabíu hefur staðfest að tveimur eldflaugum hafi verið skotið að stöðinni sem er við austurströnd landsins.
Stöðin í Ras Tanura er ein sú stærsta í heimi og afkastageta hennar er um 550 þúsund tunnur á dag. Erlendir fjölmiðlar segja að stöðin sé hornsteinn í orkugeira konungsríkisins.
Torbjörn Soltvedt, sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda og starfsmaður greiningarfyrirtækisins Verisk Maplecroft, segir að árásin sé merki um „verulega stigmögnun“ í því stríði sem hófst um helgina þegar Bandaríkin og Ísrael gerðu umfangsmikla árás á Íran.
Segir hann að þetta sýni að orkuinnviðir Persaflóaríkja séu nú „í beinni skotlínu Írans“.
„Árásin er einnig líkleg til að færa Sádí-Arabíu og nágrannaríkin við Persaflóa nær því að taka þátt í hernaðaraðgerðum Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran,“ sagði hann.