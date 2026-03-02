Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar

William Simmons, áttræður maður í Orange-sýslu í Florida, hefur verið handtekinn og ákærður fyrir morð á 83 ára eiginkonu sinni.
Simmons er talinn hafa skotið konuna til bana á heimili þeirra, þann 21. febrúar, í kjölfar rifrildis þeirra um siglingu á skemmtiferðaskipi. Samkvæmt heimildum bölvaði konan honum í sand og ösku eftir að hann var kominn með skotvopnið í hendur og þá miðaði hann á hana byssunni og skaut.
Er viðbragðsaðilar komu á vettvang var eiginkonan, Nancy Simmons, látin. Simmons var handtekinn.
Samkvæmt lögregluskýrslum sagði Simmons að kona sín hefði þjáðst af heilabilun og hann hefði orðið að fást við það of lengi. Hann hefði fengið nóg. Hann er sagður hafa játað glæpinn í yfirheyrslu lögreglu og sagt: „Ég veit hvað gerðist. Ég gerði það.“
Hann er sagður sakna þeirrar Nancy sem konan var áður en hún fékk heilabilun. Sagðist hann frekar vilja vera í fangelsi en að hugsa um eiginkonuna.
