Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn

En það er full ástæða til að íhuga þetta vel því það er góð ástæða fyrir að sumt grænmeti er ekki í kæli í búðum. Það getur misst bragð ef það er geymt í kæli.
Iselin Bogstrand Sagen, hjá frukt.no, segir að tómatur sé efst á lista yfir grænmeti sem missir bragð við að vera geymt í ísskáp. KK skýrir frá þessu.
Kuldinn deyfir ilminn og breytir áferðinni þannig að ávaxtakjötið verður auðveldlega mjölkennt. Tómata á að geyma við stofuhita á eldhúsborðinu en ekki í beinu sólarljósi því þá geta þeir orðið slappir og ofþroskaðir.
Gúrkur koma næst á listanum. Þær virðast eiginlega skapaðar til að vera í ísskáp vegna þess hversu mikið vatn er í þeim en þversögnin er að kuldi getur valdið frosttjóni á þeim. Gúrkan verður slöpp og missir ferskleikann og bragð.
Sagen sagðist mæla með að gúrkur séu geymdar við stofuhita þar til þær eru skornar í fyrsta sinn, eftir það sé rétt að setja þær í ísskáp.
Sætar kartöflur, eggaldin og skvass eru einnig grænmeti sem betur fer á að geyma við stofuhita.