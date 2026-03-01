Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi

SVT skýrir frá þessu og segir að ríkisstjórnin leggi til að öllum þeim, sem séu dæmdir til fangelsisvistar og eru ekki sænskir ríkisborgarar, verði sjálfkrafa vísað úr landi.
Johan Forssell, ráðherra innflytjendamála, sagði á fréttamannafundi, þar sem tillögurnar voru kynntar, að nú sé kominn tími til að hætta með einhverja eftirgjöf í þessum málum.
Hann sagði að með þessu verði löggjöfin í Svíþjóð sú harðasta á Norðurlöndunum, harðari en í Danmörku.
Í dag er aðeins hægt að vísa útlendingum úr landi í Svíþjóð ef þeir eru dæmdir í minnst sex mánaða fangelsi.
En þrátt fyrir að lögunum verði breytt eiga dómstólar að taka tillit til hversu sterk tengsl hins dæmd eru við Svíþjóð.
Lögunum var síðast breytt 2022 og þau hert en það hefur ekki orðið til þess að fleiri útlendingum hafi verið vísað úr landi.
Forssell sagði að of fáum erlendum afbrotamönnum sé vísað úr landi og að það sé „kerfisvilla“.