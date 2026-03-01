Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi

Þetta kemur fram í Good Houskeeping sem segir að þetta snúist um að leggja áherslu á hluti sem veita orku, þarfnast einbeitingar og félagslegra samskipta.
Kerry Burnight, höfundar metsölubókarinnar Joyspan, segir áhugamál vera nauðsynlegan hluta af heilbrigðu lífi. „Þegar búið er að finna áhugamál, eru til óteljandi möguleikar bæði á staðnum og á Internetinu. Þetta er ekki lúxus, þetta er mjög mikilvægt til að dafna og lifa löngu lífi,“ er haft eftir honum.
Meðal þeirra áhugamála sem eru sögð góð fyrir heilsuna og lengja lífið eru:
Garðvinna – Þetta er það áhugamál sem einna helst er mælt með. Það tryggir daglega hreyfingu, dregur úr stressi og markmiðin eru skýr þegar kemur að vexti plantna.
Líkamleg hreyfing – Dans, sund, gönguferðir eða léttar styrktaræfingar geta styrkt vöðvana og jafnvægið og eflt heilann. Meira að segja stutt hreyfing í dagsins önn getur skipt miklu máli.
Tónlist og söngur – Að syngja eða spila á hljóðfæri örvar heilann og bætir sköpunargáfuna. Rannsóknir hafa sýnt að þetta hjálpar okkur að halda andlegri getu okkar í góðu formi langt fram eftir ævinni.
Félagsleg samvera – Það getur dregið úr stressi, komið í veg fyrir einmanaleika og styrkt andlegt heilbrigði að vera saman með öðru fólki og gera eitthvað með því. Miðað við niðurstöður rannsókna þá eru félagsleg samskipti mikilvæg til að eldast á heilbrigðan hátt.
Sjálfboðaliðastarf – Að taka þátt í sjálfboðaliðsstarfi veitir tilgang í lífinu og tryggir skipulag. Rannsóknir hafa sýnt að eldra fólk, sem tekur þátt í sjálfboðaliðsstarfi, lifir oft lengur en þeir sem taka ekki þátt.
Skapandi verkefni – Að mála, prjóna, taka ljósmyndir eða önnur form skapandi verkefna halda heilanum gangandi og veita honum hvíld frá amstri hversdagsins.