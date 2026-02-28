Varar Vesturlönd við – Búið ykkur undir dauða Pútíns

Pútín er orðinn 73 ára en hefur breytt stjórnarskránni svo hann getur í sjálfu sér setið í embætti til 2036. En það er ekki hægt að líta framhjá því að hann er orðinn vel roskinn og mun ekki lifa að eilífu. Spurningin er bara hvort hann muni afsala sér völdum til arftaka síns áður en hann deyr eða halda fast í þau allt fram á hinstu stund.
The Daily Digest segir að John Kennedy, rannsóknarforstjóri Evrópudeildar Rand Corporation og fyrrum ráðgjafi bresku ríkisstjórnarinnar varðandi málefni Rússlands, telji að Vesturlönd verði að vera undirbúin – „Vesturlönd verða að undirbúa sig undir dauða Vladímír Pútíns,“ sagði hann.
Hann telur að valdaskiptin, við dauða Pútíns, geti orðið ófyrirsjáanleg, langvarandi og blóðug.
Engin sterkir keppinautar Pútíns eru til staðar í Kreml því þeim hefur verið rutt úr vegi. Hver man ekki eftir fréttum um alla Rússana sem hafa „dottið“ út um glugga á síðustu misserum? Helstu stjórnarandstæðingarnir hafa síðan dáið í höndum yfirvalda.
Þróun stríðsins í Úkraínu getur haft áhrif á valdajafnvægið. Ef Rússar verða fyrir hernaðarlegum eða pólitískum áföllum getur staða mála í Kreml breyst.
Heilsufar Pútíns kemur einnig við sögu. Ef það versnar getur orðið bráð þörf fyrir að tryggja valdaskipti, sem lúta stjórn Pútíns og bandamanna hans og vernda arfleið hans.
Nokkrir hafa verið nefndir til sögunnar sem hugsanlegir arftakar Pútíns en í svo miðstýrðu kerfi eins og er í Rússlandi, getur eftirmaður hans nánast birst upp úr þurru þegar rétti tíminn rennur upp.
Kennedy telur að Rússland án Pútíns verði ekki endilega minna hættulegt en það er í dag. Landið muni standa frammi fyrir afleiðingum stríðsins í Úkraínu, nánu sambandi við Kína og fjölda vandamála innanlands.
Tíminn eftir dauða Pútíns geti því orðið dramatískur, bæði fyrir Rússland og heiminn.