Þróa „allsherjarbóluefni“ sem veitir vörn gegn ofnæmi, kvefi og flensu

The Independent skýrir frá þessu og segir vísindamenn hjá Stanford Medicine í Bandaríkjunum hafi gert tilraunir á músum með bóluefni sem veitir vörn gegn mörgum öndunarfæraveirum og bakteríum sem valda blóðsýkingum.
Bóluefnið er gefið í formi nefúða og veitir lungunum breiða vörn í nokkra mánuði.
Ef bóluefnið verður þróað fyrir fólk, þá getur það komið í stað fjölda bóluefna, sem eru gefin ár hvert gegn öndunarfærasjúkdómum, og gæti veitt vernd gegn nýjum faraldsveirum.
„Ég held að við séum komin með allsherjarbóluefni gegn margvíslegum öndunarfærasjúkdómum,“ sagði Bali Pulendran, aðalhöfundur rannsóknarinnar.
„Ímyndaðu þér að fá nefúða á haustin sem veitir vernd gegn öllum öndunarfæraveirum, þar á meðal COVID-19, inflúensu og venjulegu kvefi, sem og lungnabólgu af völdum baktería og snemmbúnu vorofnæmi,“ sagði hann einnig og bætti við að það muni gjörbreyta læknisfræðinni.