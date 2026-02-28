Skýr niðurstaða – Börn sem fæðast í þessum mánuði standa sig betur í skóla

Þetta er niðurstaða stórrar bandarískrar rannsóknar sem vísindamenn hjá National Bureau of Economic Research gerðu.
Vísindamennirnir komust að því að það skiptir máli hversu gömul börn eru þegar þau byrja í skóla. Elstu börnin hafa smávegis, en mælanlegt, forskot á þau yngri og þetta forskot helst áfram eftir fyrsta skólaárið.
Vísindamennirnir fylgdust með hugrænni þróun rúmlega 1,2 milljóna nemenda í grunnskólum í Flórída í Bandaríkjunum. Nemendurnir voru á aldrinum sex til fimmtán ára.
Mynstrið var mjög stöðugt. Börn fædd í september, sem eru venjulega elstu börnin sem hefja nám í hverjum árgangi í Flórída, stóðu sig að meðaltali betur en bekkjarsystkini fædd í ágúst en þau eru yfirleitt þau yngstu í bekknum.
Vísindamennirnir telja að aldurinn veiti elstu börnunum ákveðið forskot þegar kemur að því að læra og einbeita sér, þau hafi einfaldlega náð meiri þroska en þau yngri.
Vísindamennirnir rannsökuðu ekki bara einkunnir barnanna því þeir báru upplýsingar frá skólum saman við gögn frá ungmennafangelsum og sáu áhugaverð tengsl. Elstu nemendurnir í hverjum árgangi komast sjaldnar í kast við lögin.
Vísindamennirnir telja að keðjuverkun geti komið við sögu hvað þetta varðar. Sterk byrjun í upphafi skólagöngu geti aukið líkurnar á að börn þrífist faglega séð, haldi áfram í námi og forðist áhættusamt umhverfi og vini.
En niðurstöðurnar þýða ekki að yngstu börnin séu dæmd til að vera eftirbátar hinna eldri að eilífu, alls ekki. Rannsóknin sýndi fram á að það dregur úr muninum með tímanum. Sum börn byrja seinna í skóla, önnur fá sérstaka aðstoð og mörg ná eldri bekkjarsystkinum sínum með tímanum.