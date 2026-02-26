Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie

Ekkert hefur spurst til Nancy í tæpan mánuð en hún er móðir bandarísku fréttakonunnar Savannah Guthrie. Hefur fjölskyldan heitið einni milljón dollara fyrir upplýsingar sem leiða til þess að hún finnst.
Í málum sem þessum fara sjálfskipaðir netrannsakendur jafnan á yfirsnúning og þeir eiga það til að ganga aðeins lengra en efni standa til. Fullyrðingar úr þessari kreðsu leiddu til þess að heimili fjölskyldunnar var umkringt fólki og treystu þau sér um tíma hvorki til að kveikja ljós né sækja börn sín af ótta við ofsóknir.
Ásakanirnar beindust gegn hinum 48 ára Dominic Evans sem er kennari í fimmta bekk í barnaskóla einum í Tucson.
Á samfélagsmiðlum fóru af stað vangaveltur um að hann kynni að vera grunaður í málinu, þrátt fyrir að yfirvöld hefðu aldrei nefnt hann í slíku samhengi. Virðist upphafið vera að netrannsakendur komust að því að Evans hafði spilað í hljómsveit með tengdasyni Nancy. Umræddur tengdasonur var einmitt sá síðasti sem sá hana á lífi áður en hún hvarf.
Þá töldu sumir netnotendur að Evans líktist manni sem sást á upptökum úr dyrabjöllumyndavél við heimili Guthrie nóttina sem hún hvarf. Sá var grímuklæddur og með bakpoka og byssuhulstur. Lögreglu hefur ekki tekist að bera kennsl á umræddan einstakling.
Að auki var rifjað upp að Evans hafði árið 1999 verið handtekinn fyrir minniháttar þjófnað í ölæði, þegar hann stal reiknivél af bar.
Þegar nafn Evans fór á flug á samfélagsmiðlum var heimilisfang hans einnig birt opinberlega. Tugir manna söfnuðust að heimili fjölskyldunnar um nótt, í von um að finna einhers konar sannanir eða þrýsta á viðbrögð.
Evans og eiginkona hans, Andrea, sem starfar sem skólastjóri, sögðu unglingssyni sínum að halda sig fjarri heimilinu um tíma. Þau treystu sér ekki til að sækja tvo yngstu syni sína til afa og ömmu af ótta við að vera veitt eftirför.
Andrea lýsti því að fjölskyldan hefði vakað um nætur og ekki þorað að kveikja ljós af ótta við að draga að sér athygli. Segist hún hafa verið „lömuð af ótta“ vegna atburðanna.
Vegna þessarar miklu athygli fór svo að lögregla ræddi við Evans um málið en hann var þó aldrei nefndur sem grunaður í málinu, né hafa yfirvöld gefið í skyn að hann tengist málinu á nokkurn hátt.
Evans sagðist aðeins hafa hitt Nancy einu sinni, árið 2011, en hann hefði þó þekkt fjölskyldu hennar í tæp 20 ár í gegnum vin sinn og tengdason hennar.
Hann hefur nú snúið aftur til starfa eftir að hafa tekið sér frí vegna álagsins sem fylgdi sögusögnunum. Enn sem komið er hefur enginn verið handtekinn vegna hvarfs Nancy.