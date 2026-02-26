fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie

Pressan
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 22:00

Ekkert hefur spurst til Nancy í tæpan mánuð.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hjón í Arizona í Bandaríkjunum segjast hafa lifað í stöðugum ótta undanfarnar vikur eftir að eiginmaðurinn var ranglega bendlaður við ránið á hinni 84 ára gömlu Nancy Guthrie.

Ekkert hefur spurst til Nancy í tæpan mánuð en hún er móðir bandarísku fréttakonunnar Savannah Guthrie. Hefur fjölskyldan heitið einni milljón dollara fyrir upplýsingar sem leiða til þess að hún finnst.

Í málum sem þessum fara sjálfskipaðir netrannsakendur jafnan á yfirsnúning og þeir eiga það til að ganga aðeins lengra en efni standa til. Fullyrðingar úr þessari kreðsu leiddu til þess að heimili fjölskyldunnar var umkringt fólki og treystu þau sér um tíma hvorki til að kveikja ljós né sækja börn sín af ótta við ofsóknir.

Lögðu saman 2 og 2 og fengu út 6

Ásakanirnar beindust gegn hinum 48 ára Dominic Evans sem er kennari í fimmta bekk í barnaskóla einum í Tucson.

Á samfélagsmiðlum fóru af stað vangaveltur um að hann kynni að vera grunaður í málinu, þrátt fyrir að yfirvöld hefðu aldrei nefnt hann í slíku samhengi. Virðist upphafið vera að netrannsakendur komust að því að Evans hafði spilað í hljómsveit með tengdasyni Nancy. Umræddur tengdasonur var einmitt sá síðasti sem sá hana á lífi áður en hún hvarf.

Þá töldu sumir netnotendur að Evans líktist manni sem sást á upptökum úr dyrabjöllumyndavél við heimili Guthrie nóttina sem hún hvarf. Sá var grímuklæddur og með bakpoka og byssuhulstur. Lögreglu hefur ekki tekist að bera kennsl á umræddan einstakling.

Að auki var rifjað upp að Evans hafði árið 1999 verið handtekinn fyrir minniháttar þjófnað í ölæði, þegar hann stal reiknivél af bar.

Söfnuðust að heimili fjölskyldunnar

Þegar nafn Evans fór á flug á samfélagsmiðlum var heimilisfang hans einnig birt opinberlega. Tugir manna söfnuðust að heimili fjölskyldunnar um nótt, í von um að finna einhers konar sannanir eða þrýsta á viðbrögð.

Evans og eiginkona hans, Andrea, sem starfar sem skólastjóri, sögðu unglingssyni sínum að halda sig fjarri heimilinu um tíma. Þau treystu sér ekki til að sækja tvo yngstu syni sína til afa og ömmu af ótta við að vera veitt eftirför.

Andrea lýsti því að fjölskyldan hefði vakað um nætur og ekki þorað að kveikja ljós af ótta við að draga að sér athygli. Segist hún hafa verið „lömuð af ótta“ vegna atburðanna.

Vegna þessarar miklu athygli fór svo að lögregla ræddi við Evans um málið en hann var þó aldrei nefndur sem grunaður í málinu, né hafa yfirvöld gefið í skyn að hann tengist málinu á nokkurn hátt.

Evans sagðist aðeins hafa hitt Nancy einu sinni, árið 2011, en hann hefði þó þekkt fjölskyldu hennar í tæp 20 ár í gegnum vin sinn og tengdason hennar.

Hann hefur nú snúið aftur til starfa eftir að hafa tekið sér frí vegna álagsins sem fylgdi sögusögnunum. Enn sem komið er hefur enginn verið handtekinn vegna hvarfs Nancy.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Breskir túristar handteknir á Benidorm fyrir að setja á svið mannrán
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Alræmdur morðingi berst fyrir lífi sínu eftir fólskulega árás í morgun
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Nýtt æði grípur um sig í Japan – Kistulögn eða hugleiðsla í líkkistu
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Pressan
Í gær
Leitaði í örvæntingu að unglingsdóttur sinni sem var föst í klóm nauðgara – „Gerðu það, hjálpaðu mér“
Pressan
Í gær
Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega
Pressan
Í gær
Myrti 5 mánaða stjúpson sinn í skapofsakasti – „Ég fæ aldrei að sjá hann taka fyrstu skrefin,“ segir móðirin

Mest lesið

Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Urðar yfir nýlátinn leikara – „Hann var heigull sem níddist á mér“
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn

Nýlegt

Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Jón Steinar segir hrokafullan lækni hafa rekið sig á dyr – „Hann bara belgdi sig út“
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Skipið sem var haldlagt suður af Íslandi flutt til Bandaríkjanna – Verður gert upptækt
Unglingar sakfelldir fyrir líkamsárás á Akranesi – Brotaþoli átti að hafa verið í samskiptum við kærustu annars þeirra
Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti
Skella verðmiða á skotmark Chelsea og Manchester United
Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Pressan
Í gær
Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum
Pressan
Í gær

Var rangur maður dæmdur? Endurskoða eitt frægasta morðmál Bretlands

Var rangur maður dæmdur? Endurskoða eitt frægasta morðmál Bretlands
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku
Pressan
Fyrir 2 dögum

MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“

MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt

Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar

Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjúki aðskoðarkennarinn: Fjögurra barna móðir fékk yfir 50 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bandaríski sendiherrann tekinn á teppið vegna ummæla í kjölfar morðs
Pressan
Fyrir 3 dögum

Maður sem myrti son sinn með sveðju á Tenerife var rólyndur barþjónn

Maður sem myrti son sinn með sveðju á Tenerife var rólyndur barþjónn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Allt á suðupunkti í Mexíkó og ferðamenn mjög skelkaðir – Sjáðu myndböndin

Allt á suðupunkti í Mexíkó og ferðamenn mjög skelkaðir – Sjáðu myndböndin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Kona sem talin var hafa látist árið 2012 fannst á lífi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“

Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fólk sem fer seint í háttinn er oft með þetta sérstaka persónuleikaeinkenni
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta

Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 4 dögum

Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna

Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna
Pressan
Fyrir 4 dögum
Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hneykslismál skekur Louvresafnið

Hneykslismál skekur Louvresafnið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump

Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum

Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því