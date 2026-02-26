fbpx
Fimmtudagur 26.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Alræmdur morðingi berst fyrir lífi sínu eftir fólskulega árás í morgun

Pressan
Fimmtudaginn 26. febrúar 2026 13:14

Breski morðinginn Ian Huntley berst nú fyrir lífi sínu eftir að ráðist var á hann í HMP Frankland-fangelsinu í Durham í morgun. Huntley þessi, sem er 52 ára, afplánar lífstíðardóm fyrir morðin á hinum 10 ára gömlu Holly Wells og Jessicu Chapman árið 2002.

Breskir fjölmiðlar greina frá því að ráðist hafi verið á Huntley með járnstöng á meðan hann var við vinnu í fangelsinu ásamt öðrum.

Sjá einnig: Ian Huntley var sakleysið uppmálað þegar Holly og Jessica hurfu

Ekki liggur fyrir hver það var sem réðst á hann en í frétt Daily Mail kemur fram að Huntley hafi notið aukinnar verndar fangelsisyfirvalda vegna hótana og ógnana frá öðrum föngum.

Huntley var húsvörður í skóla Holly og Jessicu en hann myrti stúlkurnar eftir að hann lokkaði þær inn á heimili sitt. Huntley losaði sig við líkin í ræsi í um 30 kílómetra fjarlægð, skammt frá athafnasvæði Konunglega breska flughersins í Lakenham í Suffolk.

Huntley bar eld að líkunum í tilraun til að eyðileggja allt sem hugsanlega gæti bendlað hann við ódæðið. Lík stúlknanna fundust hálfum mánuði eftir að þær hurfu.

Ítrekað hefur verið ráðist á Huntley í fangelsinu og var hann til dæmis skorinn á háls árið 2010. Þá tókst læknum naumlega að bjarga lífi hans.

Hér má lesa umfjöllun DV um hin hrottafengnu morð.

