Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Var rangur maður dæmdur? Endurskoða eitt frægasta morðmál Bretlands

Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 07:00

Lin og Megan voru myrtar árið 1996.

Eitt umdeildasta morðmál Bretlands síðustu áratuga er aftur komið í deigluna og verður nú reynt að svara þeirri spurningu hvort rangur maður hafi verið sakfelldur á sínum tíma.

Þann 9. júlí 1996 voru Lin Russell, 45 ára, og sex ára dóttir hennar Megan myrtar á afskekktum sveitavegi nærri heimili sínu í Chillenden í Kent. Þær höfðu verið á göngu heim úr sundi þegar árásarmaður réðst að þeim með hamri. Eldri dóttirin, Josie, þá níu ára, sem var einnig með í för, lifði árásina af þrátt fyrir alvarlega áverka.

Glæpurinn skók breskt samfélag og var mikið fjallað um morðin í bresku pressunni.

Vafasamt vitni

Michael Stone var handtekinn og sakfelldur fyrir morðin og tilraun til morðs, fyrst árið 1998 og aftur eftir endurupptöku málsins 2001 þó svo að engin DNA-sönnunargögn tengdu hann við vettvanginn. Byggðist málið að verulegu leyti á framburði samfanga hans, Damien Daley, sem sagðist hafa heyrt Stone játa morðin í gegnum hitapípu milli klefa í fangelsi þar sem þeir dvöldu.

Daley var síðar sjálfur dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir morð árið 2014. Upplýst hefur verið að hann hafi átt langa og alvarlega sögu fíkniefnaneyslu, allt frá barnæsku, og glímt við geðræn veikindi. Hvorugur kviðdómurinn sem sakfelldi Stone fékk upplýsingar um þá sögu.

Einnig hefur komið á daginn að dagblað með nákvæmum upplýsingum um morðin fannst í klefa Daleys daginn sem meint játning átti að hafa átt sér stað. Það hefur vakið spurningar um hvort frásögn hans hafi byggst á opinberum upplýsingum fremur en raunverulegri játningu Stone.

Stone hefur alla tíð lýst yfir sakleysi sínu og sakað Daley um að ljúga. Heldur hann því fram að markmið hans hafi verið að bæta eigin stöðu í fangelsinu þar sem þeir dvöldu.

Raðmorðingi skrifaði játningarbréf

Málið er nú til skoðunar hjá Endurupptökunefnd sakamála í Bretlandi (CCRC), sem hefur heimild til að vísa sakamálum aftur til áfrýjunardómstóls ef raunhæfur möguleiki er talinn á rangri sakfellingu.

Í frétt Daily Mail kemur fram að lykilatriðið þegar kemur að umræddri endurskoðun sé 18 blaðsíðna skýrsla eftir réttarmeinafræðinginn Angelu Gallop. Þar er lagt til að fjöldi muna af vettvangi verði endurskoðaður með nútíma DNA-tækni.

Annað atriði sem CCRC skoðar er möguleg aðkoma raðmorðingjans Levi Bellfield að málinu, en hann afplánar lífstíðardóm fyrir morð á hinni 13 ára gömlu Milly Dowler árið 2002 og fleiri konum.

Bellfield er sagður hafa skrifað játningu árið 2023 þar sem hann sagðist bera ábyrgð á morðunum í Chillenden. Slík játning ein og sér dugir þó ekki til að hnekkja dómi en það gæti aftur á móti ítarleg DNA-rannsókn gert.

Ef ný DNA-próf leiða í ljós erfðaefni sem útilokar Stone – eða bendir afgerandi til annars geranda – gæti það leitt til þess að dómurinn yfir Stone yrði ógiltur. Ef ekkert nýtt finnst mun dómurinn líklega standa.

Stone hefur neitað að sækja um reynslulausn þar sem hann telur það fela í sér óbeina viðurkenningu á sekt.

