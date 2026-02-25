fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega

Pressan
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 22:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Yfirvöld Í Flórída tóku hinn 65 ára gamla Melvin Trotter af lífi í gær fyrir hrottafengið morð sem hann framdi árið 1986.

Trotter var tekinn af lífi með banvænni lyfjagjöf og var úrskurðaður látinn klukkan 18:15 að staðartíma. Þetta var fjórða aftakan í landinu á árinu og sú önnur í Flórída. Í fyrra framkvæmdi ríkið 19 aftökur, sem var metfjöldi á einu ári þar.

Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði sama dag beiðni Trotters um frestun aftökunnar. Dómarinn Sonia Sotomayor lét þó bóka sérstakt álit þar sem hún sagðist vera „mjög áhyggjufull“ yfir framkvæmd ríkisins á dauðarefsingum.

Deilt um útrunnin lyf

Í áliti sínu benti hún á að fangar á dauðadeild hefðu ekki fengið aðgang að gögnum sem gætu stutt grunsemdir þeirra um að útrunnin lyf hefðu verið notuð við aftökur í ríkinu.

Samkvæmt málsskjali lögmanna Trotters frá 19. febrúar virðist Flórída hafa notað útrunnin lyf í sjö aftökum á síðasta ári, byggt á lyfjaskrám sem fengust í gegnum annað dómsmál en voru að miklu leyti ritskoðaðar.

Lögmennirnir héldu því fram að notkun útrunninna lyfja gæti valdið óþarfa sársauka og þar með brotið gegn ákvæði stjórnarskrár Bandaríkjanna um bann við grimmilegum og óvenjulegum refsingum.

Á barmi þess að fara á eftirlaun

Melvin var dæmdur til dauða fyrir morð á Virgie Langford, 70 ára konu sem rak matvöruverslun í bænum Palmetto við Mexíkóflóa. Hún hafði rekið verslunina í fimm áratugi og var á barmi þess að hætta störfum og fara á eftirlaun þegar árásin átti sér stað.

Að morgni 16. júní 1986 gekk Trotter inn í verslunina og stal um 100 dollurum og matarmiðum úr sjóðsvél. Með einhverjum hætti komst hann yfir hníf í versluninni og stakk Langford sjö sinnum.

Langford var enn á lífi þegar flutningabílstjóri kom inn í verslunina og gat hún gefið mikilvægar upplýsingar um árásarmanninn sem leiddi til handtöku hans. Hún lést á sjúkrahúsi skömmu síðar.

Trotter var á kafi í neyslu fíkniefna þegar hann framdi ránið og morðið og notaði hann peningana sem hann stal til að kaupa sér krakk. Við réttarhöldin héldu verjendur hans því fram að hann hefði ekki haft stjórn á gjörðum sínum á verknaðarstund. Þá bentu þeir á að hann hefði glímt við vitsmunalega skerðingu. Dómstólar féllust ekki á þau rök og sögðu að Trotter hefði verið fullfær um að gera sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Myrti 5 mánaða stjúpson sinn í skapofsakasti – „Ég fæ aldrei að sjá hann taka fyrstu skrefin,“ segir móðirin
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Harmleikur þegar yfir 70 tígrisdýr drápust
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Þriggja barna móðirin sem fannst lifandi eftir að hafa verið saknað í 24 ár útskýrir hvers vegna hún lét sig hverfa
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum
Pressan
Í gær
Var rangur maður dæmdur? Endurskoða eitt frægasta morðmál Bretlands
Pressan
Í gær
„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“
Pressan
Í gær
Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku

Mest lesið

Orðið á götunni: Líttu þér nær, Sólveig Anna
Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi

Nýlegt

Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Ætlar að heiðra ungan dreng sem berst við krabbamein með nýju fagni
Rafbílafrömuðirnir Gísli og Emil dæmdir fyrir fjárdrátt – Tóku við greiðslum fyrir Teslur sem aldrei voru afhentar
Stjórnarmaður Barcelona með áhugaverð ummæli um Erling Haaland
Mál er varðar meinta nauðgun gegn barni fer ekki fyrir dóm
Þurfa ekki að taka saman og afhenda tölur um dauðsföll
Pressan
Í gær
Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum
Pressan
Í gær

Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar

Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sjúki aðskoðarkennarinn: Fjögurra barna móðir fékk yfir 50 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandaríski sendiherrann tekinn á teppið vegna ummæla í kjölfar morðs
Pressan
Fyrir 2 dögum

Maður sem myrti son sinn með sveðju á Tenerife var rólyndur barþjónn

Maður sem myrti son sinn með sveðju á Tenerife var rólyndur barþjónn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Allt á suðupunkti í Mexíkó og ferðamenn mjög skelkaðir – Sjáðu myndböndin

Allt á suðupunkti í Mexíkó og ferðamenn mjög skelkaðir – Sjáðu myndböndin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kona sem talin var hafa látist árið 2012 fannst á lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn

Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fólk sem fer seint í háttinn er oft með þetta sérstaka persónuleikaeinkenni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá

Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?

Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna
Pressan
Fyrir 3 dögum

Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn

Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hneykslismál skekur Louvresafnið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump

Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum

Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því

Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“

Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segir ekki óeðlilegt að fólki líki ekki við makann
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“