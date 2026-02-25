Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega

Trotter var tekinn af lífi með banvænni lyfjagjöf og var úrskurðaður látinn klukkan 18:15 að staðartíma. Þetta var fjórða aftakan í landinu á árinu og sú önnur í Flórída. Í fyrra framkvæmdi ríkið 19 aftökur, sem var metfjöldi á einu ári þar.
Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði sama dag beiðni Trotters um frestun aftökunnar. Dómarinn Sonia Sotomayor lét þó bóka sérstakt álit þar sem hún sagðist vera „mjög áhyggjufull“ yfir framkvæmd ríkisins á dauðarefsingum.
Í áliti sínu benti hún á að fangar á dauðadeild hefðu ekki fengið aðgang að gögnum sem gætu stutt grunsemdir þeirra um að útrunnin lyf hefðu verið notuð við aftökur í ríkinu.
Samkvæmt málsskjali lögmanna Trotters frá 19. febrúar virðist Flórída hafa notað útrunnin lyf í sjö aftökum á síðasta ári, byggt á lyfjaskrám sem fengust í gegnum annað dómsmál en voru að miklu leyti ritskoðaðar.
Lögmennirnir héldu því fram að notkun útrunninna lyfja gæti valdið óþarfa sársauka og þar með brotið gegn ákvæði stjórnarskrár Bandaríkjanna um bann við grimmilegum og óvenjulegum refsingum.
Melvin var dæmdur til dauða fyrir morð á Virgie Langford, 70 ára konu sem rak matvöruverslun í bænum Palmetto við Mexíkóflóa. Hún hafði rekið verslunina í fimm áratugi og var á barmi þess að hætta störfum og fara á eftirlaun þegar árásin átti sér stað.
Að morgni 16. júní 1986 gekk Trotter inn í verslunina og stal um 100 dollurum og matarmiðum úr sjóðsvél. Með einhverjum hætti komst hann yfir hníf í versluninni og stakk Langford sjö sinnum.
Langford var enn á lífi þegar flutningabílstjóri kom inn í verslunina og gat hún gefið mikilvægar upplýsingar um árásarmanninn sem leiddi til handtöku hans. Hún lést á sjúkrahúsi skömmu síðar.
Trotter var á kafi í neyslu fíkniefna þegar hann framdi ránið og morðið og notaði hann peningana sem hann stal til að kaupa sér krakk. Við réttarhöldin héldu verjendur hans því fram að hann hefði ekki haft stjórn á gjörðum sínum á verknaðarstund. Þá bentu þeir á að hann hefði glímt við vitsmunalega skerðingu. Dómstólar féllust ekki á þau rök og sögðu að Trotter hefði verið fullfær um að gera sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna.