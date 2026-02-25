Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum

Auðkýfingurinn Elon Musk hefur hjólað í hinn virta fjölmiðil The New York Times vegna skoðanagreinar sem miðillinn birti árið 2014.
Musk vakti athygli á greininni á samfélagsmiðli sínum X og vakti færslan mikla athygli. Fólki er gróflega misboðið. Sumir segja þetta gott dæmi um að meginstraumsfjölmiðlar séu að rústa bandarísku þjóðinni.
En um hvað fjallaði þessi umdeilda skoðanagrein?
Greinina ritaði Margo Kaplan, prófessor í lögfræði við Rutgers-háskóla. Fyrirsögnin var eftirfarandi: „Barnagirnd: Röskun, ekki glæpur“.
Virðist það einkum vera fyrirsögnin sem fer fyrir brjóstið á fólki sem telur að þar sé verið að gefa til kynna að barnaníð sé ekki glæpur. Það er þó röng túlkun. Kaplan rekur í grein sinni að barnagirnd, eða barnahneigð, ætti að nálgast sem geðröskun. Samkvæmt handbók fagfólks í geðheilbrigðisþjónustu sé barnagirnd flokkuð sem kynröskun þegar hún veldur vanlíðan eða leiðir til skaðlegrar hegðunar. Kaplan lagði áherslu á að hvers kyns misnotkun á börnum sé ólögleg, en með því að viðurkenna barnahneigð sem geðröskun þá gæti það orðið til þess að þeir sem við slíkt glíma leiti sér aðstoðar áður en þeir láta undan hvötum sínum. Eða með öðrum orðum: þeir sem finna fyrir barnagirnd gætu leitað sér aðstoðar og komið þannig í veg fyrir að þeir brjóti gegn börnum.
Kaplan vísaði í grein sinni til rannsókna sem hafa sýnt fram á að margir þeirra sem glíma við barnagirnd brjóta aldrei af sér en á sama tíma leita þeir sér ekki aðstoðar af ótta við lagalegar afleiðingar og fordæmingu. Hún vísaði til skaðaminnkandi verkefnis sem var haldið úti í Þýskalandi en þar var fólki með barnagirnd, sem ekki hafði brotið af sér, boðin meðferð við hvötum sínum í fullum trúnaði. Talið er að þetta verkefni hafi borið árangur.
Um skoðanagrein var að ræða en ekki frétt og vakti hún upp smá umtal þegar hún birtist fyrst árið 2014. Síðan féll greinin í gleymskunardá þar til öldungardeildarþingmaðurinn Mike Lee deildi skjáskoti af fyrirsögninni á X og kallaði hugmyndina sem þar er viðruð galna og fullyrti að barnagirnd væri tvímælalaust glæpur. Svo birti Musk, sem er með töluvert fleiri fylgjendur en Lee, fyrirsögnina og þá fór allt á hliðina.
Musk kallaði The New York Times algjör ógeð fyrir að birta greinina og í annarri athugasemd gekk hann lengra og kallaði greinina áróður illskunnar.
Þeir sem hafa gagnrýnt greinina og þá nálgun sem Kaplan leggur til hafa bent á að þar sé verið að flokka eitthvað siðferðislega óforsvaranlegt sem röskun. Þannig skapist hætta á að fólk fari að líta á barnagirnd sem eðlilega. Flestir sem nú gagnrýna greinina hafa þó ekki kafað þetta djúpt í málið heldur eru bálreiðir yfir því að virtur fjölmiðill sé að segja að barnaníð ætti ekki að vera ólöglegt. Þessi afstaða byggir á fyrirsögninni en ekki innihaldinu og eins virðast margir ganga út frá því að greinin hafi birst á þessu ári. Eins er rétt að taka fram að um aðsenda skoðanagrein er að ræða sem ekki var rituð af ritstjórn miðilsins, sem þó hefur ritstjórnarvald yfir þeim greinum sem þar birtast.
Kjarninn í þessu er þó að Kaplan sem og þeir sem hafa tjáð sig um greinina virðast á einu máli um að barnagirnd sé ekki af hinu góða og að vernda þurfi börnin. Fólk er þó ósammála um hvernig eigi að takast á við þessa afbrigðilegu hneigð. Á að bíða eftir að þeir sem glíma við slíkar hvatir afhjúpi sig þegar þeir brjóta gegn börnum eða skapa vettvang þar sem þeir geta leitað sér aðstoðar áður en slíkt á sér stað? Er barnagirnd röskun sem er hægt að veita meðferð við og væri slíkt siðferðislega forsvaranlegt? Er barnagirnd ein og sér glæpur eða verður hún glæpur þegar brotið er gegn börnum? Er það hugsunin eða athöfnin sem er ólögleg?
