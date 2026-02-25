fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum

Pressan
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 13:31

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Auðkýfingurinn Elon Musk hefur hjólað í hinn virta fjölmiðil The New York Times vegna skoðanagreinar sem miðillinn birti árið 2014.

Musk vakti athygli á greininni á samfélagsmiðli sínum X og vakti færslan mikla athygli. Fólki er gróflega misboðið. Sumir segja þetta gott dæmi um að meginstraumsfjölmiðlar séu að rústa bandarísku þjóðinni.

En um hvað fjallaði þessi umdeilda skoðanagrein?

Röskun, ekki glæpur

Greinina ritaði Margo Kaplan, prófessor í lögfræði við Rutgers-háskóla. Fyrirsögnin var eftirfarandi: „Barnagirnd: Röskun, ekki glæpur“.

Virðist það einkum vera fyrirsögnin sem fer fyrir brjóstið á fólki sem telur að þar sé verið að gefa til kynna að barnaníð sé ekki glæpur. Það er þó röng túlkun. Kaplan rekur í grein sinni að barnagirnd, eða barnahneigð, ætti að nálgast sem geðröskun. Samkvæmt handbók fagfólks í geðheilbrigðisþjónustu sé barnagirnd flokkuð sem kynröskun þegar hún veldur vanlíðan eða leiðir til skaðlegrar hegðunar. Kaplan lagði áherslu á að hvers kyns misnotkun á börnum sé ólögleg, en með því að viðurkenna barnahneigð sem geðröskun þá gæti það orðið til þess að þeir sem við slíkt glíma leiti sér aðstoðar áður en þeir láta undan hvötum sínum. Eða með öðrum orðum: þeir sem finna fyrir barnagirnd gætu leitað sér aðstoðar og komið þannig í veg fyrir að þeir brjóti gegn börnum.

Kaplan vísaði í grein sinni til rannsókna sem hafa sýnt fram á að margir þeirra sem glíma við barnagirnd brjóta aldrei af sér en á sama tíma leita þeir sér ekki aðstoðar af ótta við lagalegar afleiðingar og fordæmingu. Hún vísaði til skaðaminnkandi verkefnis sem var haldið úti í Þýskalandi en þar var fólki með barnagirnd, sem ekki hafði brotið af sér, boðin meðferð við hvötum sínum í fullum trúnaði. Talið er að þetta verkefni hafi borið árangur.

Áróður illskunnar

Um skoðanagrein var að ræða en ekki frétt og vakti hún upp smá umtal þegar hún birtist fyrst árið 2014. Síðan féll greinin í gleymskunardá þar til öldungardeildarþingmaðurinn Mike Lee deildi skjáskoti af fyrirsögninni á X og kallaði hugmyndina sem þar er viðruð galna og fullyrti að barnagirnd væri tvímælalaust glæpur. Svo birti Musk, sem er með töluvert fleiri fylgjendur en Lee, fyrirsögnina og þá fór allt á hliðina.

Musk kallaði The New York Times algjör ógeð fyrir að birta greinina og í annarri athugasemd gekk hann lengra og kallaði greinina áróður illskunnar.

Þeir sem hafa gagnrýnt greinina og þá nálgun sem Kaplan leggur til hafa bent á að þar sé verið að flokka eitthvað siðferðislega óforsvaranlegt sem röskun. Þannig skapist hætta á að fólk fari að líta á barnagirnd sem eðlilega. Flestir sem nú gagnrýna greinina hafa þó ekki kafað þetta djúpt í málið heldur eru bálreiðir yfir því að virtur fjölmiðill sé að segja að barnaníð ætti ekki að vera ólöglegt. Þessi afstaða byggir á fyrirsögninni en ekki innihaldinu og eins virðast margir ganga út frá því að greinin hafi birst á þessu ári. Eins er rétt að taka fram að um aðsenda skoðanagrein er að ræða sem ekki var rituð af ritstjórn miðilsins, sem þó hefur ritstjórnarvald yfir þeim greinum sem þar birtast.

Kjarninn í þessu er þó að Kaplan sem og þeir sem hafa tjáð sig um greinina virðast á einu máli um að barnagirnd sé ekki af hinu góða og að vernda þurfi börnin. Fólk er þó ósammála um hvernig eigi að takast á við þessa afbrigðilegu hneigð. Á að bíða eftir að þeir sem glíma við slíkar hvatir afhjúpi sig þegar þeir brjóta gegn börnum eða skapa vettvang þar sem þeir geta leitað sér aðstoðar áður en slíkt á sér stað? Er barnagirnd röskun sem er hægt að veita meðferð við og væri slíkt siðferðislega forsvaranlegt? Er barnagirnd ein og sér glæpur eða verður hún glæpur þegar brotið er gegn börnum? Er það hugsunin eða athöfnin sem er ólögleg?

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Var rangur maður dæmdur? Endurskoða eitt frægasta morðmál Bretlands
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
„Hugsunin um að hann sé að lifa lífi sínu… í hvert skipti sem ég fer að gröf dóttur minnar fyllist ég reiði“
Pressan
Í gær
Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku
Pressan
Í gær
MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“
Pressan
Í gær
Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt
Pressan
Í gær
Þriggja barna móðir hvarf fyrir 24 árum – Mál hennar tók óvænta stefnu á dögunum
Pressan
Í gær
Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar

Mest lesið

Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar
Skiptar skoðanir á viðtalinu við Margréti Löf – „Hvernig dettur RÚV í hug að birta þetta fáránlega viðtal við fárveika manneskju?“
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“

Nýlegt

Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Eric Dane veitti viðtal skömmu fyrir andlátið: Beindi mögnuðum skilaboðum til dætra sinna – „Þetta eru mín síðustu orð“
Heimsfrægur íslenskur tónlistarmaður sem fáir Íslendingar hafa heyrt um – 200 milljónir á Spotify
Segir okkur sem samfélag geta gert betur – „Hver ber ábyrgð á þessu ofbeldi?“
Raunveruleikastjarnan kveður niður þrálátan orðróm um kynhneigð eiginmannsins
Pirraður eftir skellinn gegn Norðmönnunum – Kennir umdeildu atviki gegn Liverpool um að svona fór
Ræða Eiðs Smára vekur athygli – „Fáum allt upp í hendurnar… svo tekur venjulegt líf við“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Maður sem myrti son sinn með sveðju á Tenerife var rólyndur barþjónn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Allt á suðupunkti í Mexíkó og ferðamenn mjög skelkaðir – Sjáðu myndböndin

Allt á suðupunkti í Mexíkó og ferðamenn mjög skelkaðir – Sjáðu myndböndin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kona sem talin var hafa látist árið 2012 fannst á lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“

Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fólk sem fer seint í háttinn er oft með þetta sérstaka persónuleikaeinkenni

Fólk sem fer seint í háttinn er oft með þetta sérstaka persónuleikaeinkenni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hún var dáin í 32 sekúndur – Varar við því sem hún sá
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?

Hið dularfulla mál Peter Bergmann – Hver var hann? Hvaðan kom hann?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ert þú alltaf með vatn á náttborðinu? – Þá skaltu lesa þetta
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þessi algenga hegðun karla pirrar meirihluta kvenna
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn

Læknir segir tilefni til að hafa áhyggjur ef þú heyrir hjartsláttinn þinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hneykslismál skekur Louvresafnið

Hneykslismál skekur Louvresafnið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þess vegna gelta hundar að sumum en ekki að öðrum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Á að tæma uppþvottavélina um leið og hún er búin?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump

Leyniþjónustan banar manni í bústað Trump
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ógnvekjandi þróun – Sprenging í fjölda kynferðisbrota gegn börnum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þessi drykkir geta verið slæmir fyrir blóðþrýstinginn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sleikir hundurinn þinn hendurnar þínar oft? – Þetta eru skilaboðin sem hann sendir með því
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk

Hefur þú tekið eftir litla gatinu á hengilásum? – Það hefur ákveðið hlutverk
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld

Ný skýrsla – Rússar undirbúa sig undir stórstyrjöld
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bleiki fatapokinn og hryllingurinn sem hann geymdi – „Mér líður eins og hluti af mér hafi verið rifinn burt“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár

Lífsstíll þinn getur yngt heilann um mörg ár
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segir ekki óeðlilegt að fólki líki ekki við makann
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þetta er kynlífsstellingin sem körlum og konum þykir „ein sú versta“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins

Líkið í svefnherberginu – Endalok hryllingsins
Pressan
Fyrir 3 dögum

Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra

Miðdegisblundur getur bætt getu heilans til að læra
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þess vegna velja sumar konur sér eldri maka
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hulin göng á tunglinu geta orðið grunnstoð mannaðra bækistöðva