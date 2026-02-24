fbpx
Þriðjudagur 24.febrúar 2026

Sorglegar vendingar í máli 85 ára afa sem var rænt

Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 10:30

Hinn 85 ára gamli Chris Baghsarian, sem var numinn á brott af heimili sínu í North Ryde-hverfinu í Sydney í Ástralíu fyrir tíu dögum fannst látinn í morgun.

Það var snemma að morgni föstudagsins 13. febrúar að lögregla fékk tilkynningu um að þrír menn hefðu ráðist inn til Chris og borið hann út af heimili sínu. Fljótlega eftir að rannsókn hófst komst lögregla að því að mannræningjarnir hefðu farið mannavillt og að líkindum ætlað að ræna einstaklingi sem tengist Alameddine-glæpasamtökunum í vesturhluta borgarinnar.

Sjá einnig: Virðast hafa farið mannavillt þegar þeir rændu 85 ára afa – Lögregla biðlar til mannanna

„Baghsarian er afi sem er ekki tengdur á neinn hátt inn í glæpaheiminn,“ sagði Andrew Marks, yfirmaður glæpadeildar lögreglu, á blaðamannafundi í síðustu viku. „Ég er milljón prósent viss um að þeir séu með rangan mann,” bætti hann við.

Í fréttum ástralskra fjölmiðla kemur fram að lík Chris hefði fundist skammt frá Lynwood-golvellinum og var það starfsmaður golfvallarins sem gekk fram á það. Grunur leikur á að Chris hafi verið myrtur sama dag og honum var rænt.

Á blaðamannafundi í Ástralíu í dag sagði Marks að enginn hefði verið handtekinn vegna morðsins en rannsókn sé enn í fullum gangi. „Við munum beita öllum tiltækum úrræðum til að bera kennsl á þá sem bera ábyrgð á þessu og draga þá til ábyrgðar,” sagði hann.

Í frétt Daily Mail kemur fram að fjölskylda Chris hafi ekki fengið neina beiðni um lausnargjald, en maður að nafni Dimitri Speanyan hafi aftur á móti fengið slíka beiðni. Sá var eitt sinn tengdur inn í undirheima Ástralíu og var búsettur í sömu götu og Chris. Fóru mannræningjarnir fram á að fá 50 milljónir ástralskra dollara frá Dimitri.

