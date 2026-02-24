MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“

Öldungadeildarþingmaðurinn og MAGA-liðinn Mike Lee elskar samfélagsmiðla og þá sérstaklega X sem áður kallaðist Twitter. Hann birtir gjarnan færslur af mikilli hvatvísi og hefur ítrekað þurft að eyða færslum sem þykja fara langt yfir strikið.
Sem dæmi má nefna að í fyrra eyddi hann færslum sem hann hafði ritað eftir að kjörinn fulltrúi demókrata, Melissa Hortman, og eiginmaður hennar voru skotin til bana á heimili sínu í Minnesota.
Lee birti þá færslur þar sem hann reyndi að kenna vinstrimönnum um morðin. Kallaði hann morðin í einni færslu Martröð á Waltz-götu, en þar var um orðaleik að ræða. Vísaði hann þar annars vegar til hryllingsmyndarinnar Nightmare on Elm Street og hins vegar til ríkisstjóra Minnesota, Tim Waltz. Lee sagði svo í annarri færslu: „Þetta er það sem gerist… þegar Marxistar fá ekki sínu fram.“
Eftir að í ljós kom að morðinginn var stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta eyddi Lee færslunum en skaðinn var skaður. Sjónvarpsmaðurinn Lawrence O’Donnell sagði í kjölfarið að öldungardeildarþingmaðurinn væri vanstilltur og ætti greinilega erfitt með að sýna mennsku. „Það er ekki heilbrigt að birta 100 tíst á dag. Enginn bandarískur öldungardeildarþingmaður sem er í alvörunni að sinna þeirri vinnu sem öldungardeildarþingmenn gera hefur tíma til að birta 100 tíst á dag, eða jafnvel bara 10 tíst.“
Nú hefur Lee aftur birt vanhugsaða færslu. Þar birti hann myndir af liðsmönnum glæpasamtaka í Mexíkó sem voru grímuklæddir að kveikja í bensínstöð en ofbeldisalda gengur nú yfir Mexíkó eftir að herinn felldi eiturlyfjabaróninn Nemesio Oseguera, eða El Mencho eins og hann var kallaður. El Mencho var leiðtogi Jalisco New Generation-glæpasamtakanna og undirmenn hans voru ekki lukkulegir með að missa leiðtoga sinn.
Lee ákvað fyrir einhverja ástæðu að birta myndina og setja hana í samhengi við aðgerðir tolla- og innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna, ICE.
„Meðlimir glæpasamtaka eru með grímur. Vinstrimenn eru ekki að kvarta.“
Vísaði öldungardeildarþingmaðurinn þarna til þess að ICE-fulltrúar hafa fengið leyfi til að vera með grímur.
Þetta skot Lee á vinstrimenn þótti frekar illa heppnað. Leiðtogi minnihlutans í öldungardeildinni, Chuck Schumer, svaraði Lee í færslu og skrifaði:
„Einmitt. Glæpamenn eru með grímur. Þess vegna ætti ICE ekki að gera það.“
Öldungadeildarþingmaður Connecticut, Chris Murphy, skrifaði:
„Ó, kæri Mike. Ég gæti bókstaflega ekki fært betri rök fyrir en þú gerir. Vondu karlarnir eru með grímur. Góðu karlarnir gera það ekki.“
Brian Schatz, öldungardeildarþingmaður Hawaii, tekur í sama streng og segir að ICE ætti að fylgja sömu viðmiðum og lögreglumenn frekar en glæpamenn.
Lee hefur nú eytt færslu sinni.