Þriðjudagur 24.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

MAGA-þingmaður reyndi að skjóta á vinstrimenn en klúðraði því rækilega – „Ó, kæri Mike“

Pressan
Þriðjudaginn 24. febrúar 2026 12:08

Öldungadeildarþingmaðurinn og MAGA-liðinn Mike Lee elskar samfélagsmiðla og þá sérstaklega X sem áður kallaðist Twitter. Hann birtir gjarnan færslur af mikilli hvatvísi og hefur ítrekað þurft að eyða færslum sem þykja fara langt yfir strikið.

Sem dæmi má nefna að í fyrra eyddi hann færslum sem hann hafði ritað eftir að kjörinn fulltrúi demókrata, Melissa Hortman, og eiginmaður hennar voru skotin til bana á heimili sínu í Minnesota.

Lee birti þá færslur þar sem hann reyndi að kenna vinstrimönnum um morðin. Kallaði hann morðin í einni færslu Martröð á Waltz-götu, en þar var um orðaleik að ræða. Vísaði hann þar annars vegar til hryllingsmyndarinnar Nightmare on Elm Street og hins vegar til ríkisstjóra Minnesota, Tim Waltz. Lee sagði svo í annarri færslu: „Þetta er það sem gerist… þegar Marxistar fá ekki sínu fram.“

Eftir að í ljós kom að morðinginn var stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta eyddi Lee færslunum en skaðinn var skaður. Sjónvarpsmaðurinn Lawrence O’Donnell sagði í kjölfarið að öldungardeildarþingmaðurinn væri vanstilltur og ætti greinilega erfitt með að sýna mennsku. „Það er ekki heilbrigt að birta 100 tíst á dag. Enginn bandarískur öldungardeildarþingmaður sem er í alvörunni að sinna þeirri vinnu sem öldungardeildarþingmenn gera hefur tíma til að birta 100 tíst á dag, eða jafnvel bara 10 tíst.“

Nú hefur Lee aftur birt vanhugsaða færslu. Þar birti hann myndir af liðsmönnum glæpasamtaka í Mexíkó sem voru grímuklæddir að kveikja í bensínstöð en ofbeldisalda gengur nú yfir Mexíkó eftir að herinn felldi eiturlyfjabaróninn Nemesio Oseguera, eða El Mencho eins og hann var kallaður. El Mencho var leiðtogi Jalisco New Generation-glæpasamtakanna og undirmenn hans voru ekki lukkulegir með að missa leiðtoga sinn.

Lee ákvað fyrir einhverja ástæðu að birta myndina og setja hana í samhengi við aðgerðir tolla- og innflytjendaeftirlits Bandaríkjanna, ICE.

„Meðlimir glæpasamtaka eru með grímur. Vinstrimenn eru ekki að kvarta.“

Vísaði öldungardeildarþingmaðurinn þarna til þess að ICE-fulltrúar hafa fengið leyfi til að vera með grímur.

Þetta skot Lee á vinstrimenn þótti frekar illa heppnað. Leiðtogi minnihlutans í öldungardeildinni, Chuck Schumer, svaraði Lee í færslu og skrifaði:

„Einmitt. Glæpamenn eru með grímur. Þess vegna ætti ICE ekki að gera það.“

Öldungadeildarþingmaður Connecticut, Chris Murphy, skrifaði:

„Ó, kæri Mike. Ég gæti bókstaflega ekki fært betri rök fyrir en þú gerir. Vondu karlarnir eru með grímur. Góðu karlarnir gera það ekki.“

Brian Schatz, öldungardeildarþingmaður Hawaii, tekur í sama streng og segir að ICE ætti að fylgja sömu viðmiðum og lögreglumenn frekar en glæpamenn.

Lee hefur nú eytt færslu sinni.

