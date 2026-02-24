Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku

Lögreglustjórinn í Marion-sýslu í Florida, BNA, hefur ákært 32 ára mann, Jeroen Jarrel Coombs, fyrir ofbeldi gegn barni sem leiddi til dauða. Um er að ræða atvik sem varð þann 19. febrúar í hjólhýsahverfi í sýslunni. Viðbragðsaðilar voru kallaðir að heimili þar vegna þess að barnið var ekki með meðvitund.
Ættingi barnsins var á vettvangi og sagði lögreglumönnum að Coombs hefði valdið dauða barnsins. Hann hafði verið einn með barninu, sem var dóttir kærustu hans, á meðan kærastan var í handsnyrtingu. Vitnið er frænka barnsins og eigandi hjólhýsisins. „Hann drap hana,“ sagði hún við lögreglumenn sem komu á vettvang.
Coombs er sagður hafa viðurkennt í lögregluyfirheyrslu að hafa valdið áverkum á barninu. Hann sagðist hafa bundið fætur og hendur barnsins með málningarlímbandi til að koma í veg fyrir að hún færi með hendurnar í bleiuna á nóttunni. Hann viðurkenndi að hafa tekið barnið upp er það var bundið og misst það í gólfið. Hann viðurkenndi líka að hafa slegið barnið margsinnis.
Hann hringdi ekki í neyðarlínuna fyrr en 40 mínútum eftir að barnið missti meðvitund. Hann gaf þá skýringu á töfinni að hann hefði verið hræddur. Þegar barnið hafði verið flutt á sjúkrahús kom í ljós að það var ekki með lífsmarki.
Það fylgir frétt True Crime News af málinu að Coombs hafi haft samband við móður barnsins á meðan hún var á snyrtistofunni og sýnt henni mynd af lífvana barninu á Facetime. Móðirin hafið skilið barnið eftir í umsjá Coombs á meðan hún fór á snyrtistofuna. Samkvæmt fréttinni á móðirin ekki ákæru yfir höfði sér en Coombs er í gæsluvarðhaldi og má eiga von á þungum fangelsisdómi.
Hann hefur áður verið dæmdur fyrir líkamsárás og heimilisofbeldi. Í báðum tilvikum réðst hann á barnsmæður sínar. Ekki er vitað hvernig samband hans við móður látnu stúlkunnar var.
Sjá nánar um málið hér.