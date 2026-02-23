fbpx
Mánudagur 23.febrúar 2026

Bandaríski sendiherrann tekinn á teppið vegna ummæla í kjölfar morðs

Pressan
Mánudaginn 23. febrúar 2026 15:30

Quentin Deranque var drepinn þann 12. febrúar síðastliðinn.

Franski utanríkisráðherrann, Jean-Noël Barrot, hefur tilkynnt að hann muni kalla Charles Kushner, sendiherra Bandaríkjanna í Frakklandi, á teppið í kjölfar ummæla bandarískra stjórnvalda um morðið á franska hægrimanninum Quentin Deranque.

Málið hefur valdið pólitískri spennu innan Frakklands og vakið alþjóðlega athygli.

Deranque, sem var 23 ára, lést af völdum höfuðáverka eftir átök sem brutust út í Lyon þann 12. febrúar, á jaðri mótmæla gegn stjórnmálamanni úr vinstriflokknum France Unbowed.

Samkvæmt yfirvöldum voru átökin milli Deranque og einstaklinga sem sagðir eru tengjast róttækri vinstrihreyfingu.

Bandaríska sendiráðið í París og skrifstofa bandaríska utanríkisráðuneytisins um hryðjuverkavarnir sögðust fylgjast grannt með málinu. Þá kom fram í færslum þeirra á samfélagsmiðlinum X að „ofbeldisfull róttæk vinstristefna“ væri á uppleið og að líta þyrfti á hana sem ógn við almannaöryggi.

Stjórn Donalds Trump fordæmdi atburðinn og kallaði hann „hryðjuverk“, sem vakti hörð viðbrögð frá frönskum stjórnvöldum.

Barrot sagði í viðtali við franska fjölmiðla að frönsk stjórnvöld höfnuðu því að harmleikurinn yrði nýttur í pólitískum tilgangi. Utanríkisráðuneytið hefur ekki gefið upp hvenær fundurinn með Kushner fari fram en hann faðir Jared Kushner, tengdasonar Trumps.

Málið hefur aukið spennu innan Frakklands á viðkvæmum tíma, en forsetakosningar fara fram á næsta ári. Yfir 3.000 manns komu saman í minningargöngu í Lyon um helgina og var öflug öryggisgæsla viðhöfð af ótta við frekari átök. Emmanuel Macron forseti hvatti til stillingar og ábyrgðar í kjölfar atburðanna.

